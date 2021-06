Frihed og fællesskab

Solen skinnede om kap med gæsterne, da der var Grundlovsdag på Rødovregaard. Her ses borgmesteren med Socialdemokratiets lokale formand. Foto: Jesper Clausson Vibholt

Grundlovsdag Da Grundlovsdag blev fejret på Rødovregaard, var det med en stor tak til fællesskabet for at have båret byen sikkert gennem pandemien, men også med løftet om mere inddragelse i demokratiet.

Af André Bentsen

Både menneskeligt og demokratisk har det været et specielt år. Ikke bare i Rødovre, men hele Verdenen.

Derfor blev borgmesterens tale på grundlovsdag også en tak til fællesskabet, og en stor ros til de medarbejdere, der har håndteret coronakrisen lokalt.

“Tusinde tak til alle, fordi I har stået igennem det seneste års prøvelser. Det har været en meget svær tid, men heldigvis går vi nu mod lysere tider. Vaccineplanen er kommet godt i gang med at blive rullet ud – og vores lokalsamfund åbner mere og mere,” sagde Britt Jensen (S) i bragende solskin på den historiske gård ved Damhussøen.

“Det har været en tid, hvor vores lokalsamfund har været sat på en hård prøve, hvor mange familier er blevet ramt af sygdom eller isolation – og desværre har vi også mistet rødovreborgere til Corona,” fortsatte hun.

Hårdt for de ældre

Især de ældre på plejehjemmene ha været afskåret fra besøg og fællesskab, og de mange regler blev da også diskuteret flittigt på rettighedsdagen over dem alle: Grundlovsdag.

“Det er ikke en rar følelse at få særlige sociale regler trukket ned over sig. Det strider simpelthen mod vores menneskelige natur. Det er ikke normalt for os at skulle holde afstand,” medgav borgmesteren.

“Det er ikke normalt for os, at vi ikke må give hinanden hånden eller ikke må give hinanden et kram.

Det er også vildt mærkeligt, at tage et mundbind på inden vi går ind i en butik,” sagde borgmesteren og roste lokalsamfundet for kreativitet til at finde nye veje til fællesskab.

“Aldrig har vi holdt så mange digitale events og aldrig har vi haft så mange rullende udendørs korsang- og musikseancer. Og aldrig har så mange deltaget i vores take away folkekøkken, eller virtuelle skattejagter på tværs af Rødovre. Vi har fejret vores fællesskab sammen – men hver for sig,” sagde Britt Jensen.

“Og det er også en udfoldelse af vores demokrati – vi har fundet nye veje i en svær tid. Det skal vi være stolte af, for det er et moderne demokrati værdigt,” tilføjede hun stolt.

Mere inddragelse

På en dag, der hylder rettigheder og demokrai fremhævede hun også, at flere er blevet inddraget i beslutningerne det seneste år i Rødovre, og at det gør beslutningerne bedre.

“Demokrati er mange ting. Jeg tror vores beslutninger bliver bedre, hvis flere er med i processen. Fordi en politisk beslutning behøver ikke kun at komme oppefra. De gode ideer kan lige så godt spire op nedefra,” påpegede Britt Jensen.