Fremtiden er digital

I de nedenstående afsnit vil du nemlig blive klogere på, hvad den øgede digitalisering betyder, og hvordan det er medvirkende til at påvirke det samfund, vi lever i.

Digitaliseringen skaber muligheder

Digitale løsninger i er høj grad på fremmarch, fordi det skaber et hav af muligheder. Et eksempel på en digital løsning er en digital signatur. En digital signatur er en erstatning til den klassiske underskrift, som begge parter i en kontrakt skal udføre. Forskellen er blot, at parterne ikke længere behøves være fysisk til stede for at underskrive kontrakten. Nemt, ikke?

Det er hurtigere og nemmere

Den øgede digitaliseringen er medvirkende til, at en masse processer kan klares hurtigere og nemmere. Den digitale signatur er et glimrende eksempel på dette. Udover den digital signatur kan man bruge kontakten med det offentlige som eksempel på et aspekt i samfundet, der ligeledes er blevet digitaliseret.

Før i tiden var kontakten med det offentlige en anderledes proces, fordi det offentlige udsendte fysiske breve. I dag foregår det hele ved hjælp af din e-boks. Det offentlige har digitaliseret deres kommunikation, så den er blevet hurtigere og nemmere – og derfor mere effektiv. Det sparer alle parterne for tid, når det ikke længere foregår med fysiske breve.

Hvad bringer fremtiden?

Det er svært at sige på forhånd, hvad fremtiden bringer i forhold til digitale løsninger. Det kan kun tiden vise. Selvom vi ikke ved, hvad fremtiden bringer, kan man dog være sikker på, at digitaliseringen er kommet for at blive. Spørgsmålet er blot, hvad det næste eksempel på en digital løsning bliver. Vi leder altid efter hurtigere og nemmere løsninger.