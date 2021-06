Forventer vild indbyggervækst de næste 10 år

Ifølge en ny befolkningsfremskrivning er Rødovre den kommune i landet, hvor der procentmæssigt er udsigt til flest nye indbyggere de næste 10 år. Foto: Arkiv

vækst Ifølge en ny befolkningsfremskrivning er Rødovre den kommune i landet, hvor der procentmæssigt er udsigt til flest nye indbyggere de næste 10 år.

Af Christian Valsted

Rødovre vil i 2031 være vokset med 5473 nye borgere, hvilket svarer til en stigningen i indbyggertallet på hele 13,3 procent. Tallene placerer Rødovre helt i toppen af listen. Det viser en befolkningsfremskrivning som Danmarks Statistik har lavet.

Befolkningsfremskrivning viser også, at ca. 2.000 af de nye rødovreborgere vil være mellem 25 og 65 år og det kan betyde øget efterspørgsel på ejerboligmarkedet.

”Kategorien 25-65 år er ekstra interessant i forhold til vækstpotentialet, da det i en vis udstrækning afspejler kernearbejdsstyrken, og det er ligeledes også denne aldersgruppe, der typisk er betydende for efterspørgslen på ejerboligmarkedet,” forklarer Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig, der står bag analysen.

Corona-usikkerhed

For mere end halvdelen af landets kommuner er den nye befolkningsfremskrivning knapt så opmuntrende.

Således har 64 af landets kommuner udsigt til en negativ vækst i kernearbejdsstyrken over de kommende ti år. København placerer sig lige efter Rødovre i toppen af listen, men faktisk forventes der en lavere befolkningsvækst end tidligere i hovedstaden.

Ifølge Realkredit Danmark og ejendomsmæglerkæden Home har Corona-krisen øget usikkerheden om de regionale befolkningsfremskrivninger og gjort det mere populært at bo ’på landet’.

”Pandemien kan meget vel give anledning til, at flere vælger de store byer fra og dermed en mindre urbanisering end ellers over de kommende år – blandt andet som følge af eksempelvis øget brug af hjemmearbejde,” siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.