Forfra efter to blodpropper

I følge journalist og forfatter Anders Langballe er 'FORFRA' en bog til alle, der har prøvet at blive for længe på kontoret. Foto: Brian Poulsen

på bogbesøg Som politisk redaktør var Journalist Anders Langballe i årevis en af TV2s ansigter udadtil, men det blev der sat en brat stopper for en novemberdag tilbage i 2018. I sidste uge besøgte han Bog & idé i Rødovre Centrum for at signere sin nye bog, der handler om at starte helt forfra.

Af Christian Valsted

Det er ikke til at se, hvis man ikke lige ved det. Med et bredt smil og de velkendte runde briller lignede journalist Anders Langballe sig selv, som han plejede at tone frem på tv-skærmen som politisk redaktør hos TV2, da han onsdag i sidste uge kiggede forbi Rødovre Centrum. Men Anders Langballe har været så grueligt meget igennem siden november 2018, hvor han faldt om under en arbejdsfrokost. Han havde, på papiret, et drømmejob, men efter årevis med stadigt længere arbejdsdage, med hjertebanken, søvnløshed, sorte huller, psykologtimer og forgæves forsøg på at sætte bremsen i, faldt han om efter at være blevet ramt af to blodpropper.

Siden har han, i samarbejde med journalist Martin Flink, skrevet bogen FORFRA, der er en fortælling om at få to blodpropper, vågne op på et hospital uden at kunne tale, og om, mod alle odds, at komme på benene igen. I FORFRA vil Anders Langballe gerne gøre op med, hvad han oplever som en udbredt og usund arbejds- og ledelseskultur – ikke mindst i medier og politik – der er blindt konkurrencepræget og slider de fleste i stykker. Han vil gerne tale om, hvorvidt vi i fællesskab kan finde en bedre balance i vores liv og samfund. Med et håb om, at andre kan lade sig inspirere til at skabe forandringer, før de når så langt ud – og er så tæt på at dø – som han selv var.