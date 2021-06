Folkeskolen skal ikke genåbnes, den skal genstartes

Rødovres lærer sender stor hilsen til alle forældre, som tak for den store opbakning under det svære skoleår, og håber samtidig, at de vil være med til at genstarte skolen, når ferien er slut.

Et vildt skoleår er slut, og med det en masse erfaringer om børns læring og trivsel, som man ikke kunne have fået uden den påtvungne nedlukning og fjernundervisning. ”Tak for jeres opbakning, tålmodighed og forståelse,” lyder det fra lærerne, der hellere vil genstarte folkeskolen, end bare genåbne den efter ferien.

Af André Bentsen

I dag sendes de fleste skoleelever på sommerferie med fortjent festlig hygge efter et vildt skoleår.

Lærernes talsmand i Rødovre, håber dog, at opabkningen til skolen, som udviklende samlingspunkt er lige så stor efter ferien, som den var under nedlukningen, hvor skolen var mere presset end nogensinde før.

”Vi har gjort vores ypperste for at sikre så høj faglig kvalitet som overhovedet muligt og samtidig have øje for, hvordan vi kunne få alle med. Der er brugt mange kræfter, og uden jeres opbakning og forståelse havde vi slet ikke kunnet lykkedes så godt, som vi er,” siger Anders Liltorp, der er formand for Rødovre Lærerforening.

”Vi ved, det her skoleår har trukket store veksler hos mange af jer, som har knoklet for at få arbejds- og familieliv til at gå op. Langt de fleste har arbejdet samtidig med, at jeres børn skulle fjernundervises. Mange har skullet møde fysisk på arbejde og har måttet finde løsninger sammen med os på skolerne med nødpasning og meget andet. Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at tage hensyn til jer og jeres børn,” fortsætter han.

Fra lærernes side lyder det fra alle skoler, at man er dybt imponerede over børnenes indsats.

”Vi ved, at nogle har haft det meget svært, og vi ved, der er et stort arbejde nu og fremover for at sikre, at jeres børn igen oplever både faglig og social trivsel,” siger Anders Liltorp og fortsætter:

”Det vigtigste for os lærere og børnehaveklasseledere er jeres børns glæde og succes. Vi vil så gerne have, at alle jeres børn lykkes og oplever en god skolegang, som de kan bruge resten af livet i hvad end, de vælger at beskæftige sig med.”

Brug for opbakning

Derfor håber lærerne også på, at alle forældre bliver ved med at bakke op sådan, som de har gjort i denne svære tid.

”Vi har brug for jeres opbakning. Folkeskolen er et samlingspunkt og en drivkraft i vores lokalsamfund, når I er med. Uden jeres opbakning og vilje til at kæmpe for skolen, når vi aldrig de ambitioner, vi har for en endnu bedre folkeskole for alle. I for jeres børn – vi for vores elever,” siger Anders Liltorp.

”Nok har vi lærere og børnehaveklasseledere haft et meget travlt år, men vi har også lært nyt, og meget af det, vi har kæmpet for i årevis, har vist sig at være rigtigt: Flere lærere til færre elever styrker det faglige udbytte, trivslen og minimerer konflikter, kortere og mere fleksible skoledage giver langt bedre skoledage, hvor eleverne kan koncentrere sig og sidst, men ikke mindst, respekten for lærergerningen og opbakning til folkeskolen fra lokalsamfundet og jer, som forældre, er afgørende for at lykkes,” tilføjer talsmanden, som dog synes, at vi mangler at snakke meget mere om inklusion og specialundervisning.

”Men det er bestemt ikke glemt af os lærere. Vi vil folkeskolen, og vi vil det bedste for jeres børn – vores elever. Vi vil fortsætte kampen for en endnu bedre folkeskole – også med det vi har lært i år. Det skal ikke tysses ned og blive gemt i en skuffe,” siger Anders Liltorp og understreger:

”Derfor vil vi ikke bare genåbne, men vi vil genstarte folkeskolen med al den energi, der skal til.”