Fodboldbilletter revet væk

Der var ikke overraskede god stemning på Damhustorvet lørdag aften, hvor 500 lokale roligans så Danmark prygle Wales med 4-0. På lørdag går det løs igen, når Tjekkiet venter i kvartfinalen. En kamp der bliver spillet i Baku i Azerbaijan, men som samler hele nationen foran skærmen. Foto: Jesper Schultz

FODBOLDFEST Interessen for at se Danmarks kvartfinalekamp mod Tjekkiet, foran en storskærm, er overvældende. Både på Damhustorvet og på ølbaren Terminalen blev samtlige billetter solgt på rekordtid.

Af Christian Valsted

Det er næppe gået de færrestes næser forbi, at der i øjeblikket bliver spillet europamesterskaberne i fodbold. Den rød-hvide fodboldtrøje er efterhånden blevet allemandseje og i takt med at Danmark er begyndt at spille brasser-bold, og har spillet sig til kvartfinalen, hvor Tjekkiet venter på lørdag, er interessen for at blive en del af fodboldfesten steget markant.

Det har man især kunne mærke på ølbaren Terminalen, der viser en stor del af slutrundens kampe på storskærm under åben himmel.

Til alle Danmarks kampe har der været fuldt hus og da billetsalget, til lørdagens kamp mod Tjekkiet, åbnende, blev samtlige 500 billetter revet væk på få timer.

Terminalen har af flere omgange været tvangslukket i en lang og hård coronatid og for indehaver Morten Seifert Bierrings har det været overvældende og rørende at opleve den voldsomme opbakning under slutrunden.

”Det er en fantastisk følelse at forløse det potentiale. som Paw (Paw Engelhardt, medejer af Terminalen, red.) og jeg havde øje for, dengang vi åbnede Terminalen. Og som var det løfte, vi gerne ville realisere med Terminalen. Vi har mærket en kæmpe kærlighed til vores landskampsarrangementer og en masse gæster har udtrykt tilfredshed med måden, vi har gjort det på og det betyder rigtig meget for alle os, som arbejder på Terminalen. Vi knokler for at skabe rammerne for den gode oplevelse, som bliver til mindeværdige aftener, man tænker tilbage på,” fortæller Morten Seifert Bierrings.

Kunne sælge dobbelt så mange billetter

Også på Damhustorvet vil der lørdag aften være fodbold på storskærm og ligesom på Terminalen er samtlige 500 billetter til storskærmsarrangementet revet væk.

”Jeg tror, vi kunne have solgt det dobbelte. Helt vildt så meget opbakning der er til os og til landsholdet. Det er vildt, hvad der kan skabes lokalt,” fortæller indehaver af Folkehuset &Kaffe, Simon Taylor, der er en af drivkræfterne bag arrangementet på torvet.

Ligesom at gå i kirke

Men hvorfor går billetter til et storskærmsarrangement som varmt brød?

Udover at mange nok har brug for noget mere løssluppenhed, efter en lang periode med restriktioner og nedlukninger, handler det, ifølge professor og samfundsforsker Christian Albrekt Larsen fra Aalborg Universitet, i højere grad om nationalfølelse.

”Fodbold er verdens største sportsgren, så det handler selvfølgelig om fodbold, når danskerne vil samles og se kampe, men det handler også om nationalfølelse. Danskerne render ikke rundt med fodbolde på maven, men i røde og hvide farver. Landsholdets kampe gør, at vi føler os knyttede til vores land og samtidig er der dybe menneskelige behov for fællesskab og det kan sportskampe som disse give,” siger Christian Albrekt Larsen, inden han påpeger, at spillet med den runde kugle nærmest har fået en hel religiøs betydning for mange danskere.

”Dét, at opleve fodbold i fællesskab, er for nogle ligesom at gå i kirke. Man får bekræftet troen og får bekræftet, hvad det hele handler om. Fodbold kan give en følelse af at være en del af noget større,” siger Christian Albrekt Larsen, inden han fortæller, at fodbold samtidig er spillet, hvor alle har en chance og mange danskere derfor kan spejle sig i landsholdet.

”Om du kommer fra et udsat boligkvarter, ghettoen i Brasilien eller fra Nordsjælland er underordnet. Alle kan komme på landsholdet og derfor er landsholdet et fællesskab, hvor alle har chancen,” siger samfundsforsker Albrekt Larsen.

