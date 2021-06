Flest kvinder på kandidatlisten

For første gang, vist nok nogensinde, går et parti til valg i Rødovre med flere kvinder, end mænd på kandidat- listen. Foto: Arkiv

læserbrev I Rødovre har vi den 27.maj 2021 afholdt generalforsamling i den socialdemokratiske partiforening. Det blev en særlig dag for den lokale partiforening, og måske også for hele Danmark. Det blev dagen, hvor medlemmerne besluttede at opstille 17 kandidater på kandidatlisten til det kommende kommunalvalg den 16. november 2021 i Rødovre.

Af Birgitte Glifberg, Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Det er dog ikke en hvilken som helst kandidatliste, for spidskandidaten er vores første kvindelige borgmester i byen, Britt Jensen. Derudover har vi syv andre kompetente kvindelige kandidater og syv mand-

lige kandidater på listen.

Det betyder, at vi for første gang i historien kan opstille otte kvinder og syv mænd på den socialdemokratiske kandidatliste. Nu venter der så en proces med opstillingsmøde den 17. juni og efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne, før vi kender vores endelige placering på listen.

Uagtet vores placeringer efter urafstemningen er det meget dejligt allerede nu at kunne sige, at vi i Socialdemokratiet i Rødovre er langt fremme, når det gælder ligestilling i kommunalpolitik. Det gælder dog kun for Socialdemokratiet og ikke blandt de øvrige partier i kommunen. Vi har formået at få flere kvinder til at stille op til lokalpolitik og forhåbentligt bliver alle valgt ind i Kommunalbestyrelsen for den kommende periode. Det tegner godt, for vi har samlet et stærkt hold.

Brug for diversitet

Uden at have det fornødne overblik over alle andre kandidatlister til KV-21, så tror jeg, at vi er én af de få partiforeninger i landet, som har en overrepræsentation af kvinder på deres kandidatlister.

Vi har behov for en større diversitet i køn, alder, erfaring, etnicitet – og generelt langt flere kvinder, som stiller op og bliver valgt til KV-21, RV-21 og Folketingsvalget.

I Socialdemokratiet i Rødovre gør vi vores for at ændre på skævvridningen af for få kvinder i lokalpolitik. Vi går forrest nu og viser vejen med at opstille flere kvinder end mænd. Det vil forhåbentlig være en inspiration til at få flere unge som ældre kvinder til at blive politisk aktive nu – og i fremtiden.