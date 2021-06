Fem på stribe til DREAM

I skrivende stund er DREAM placeret på en 8.plads, men otte hold ligger uhyre tæt i stillingen og DREAM er faktisk kun én sejr fra at gå på 1. pladsen. På billedet ses holdets Ingame leader Søren ’zibron’ Geertsen Foto: Presse

counter-strike Rødovres Counter-Strike hold DREAM er godt kørende – eller rettere godt skydende. Efter en pointmæssig skuffende sæsonstart har holdet fra Rødovre Centrum nu vundet fem kampe i streg.

Af Christian Valsted

DREAM har vind i sejlene i Danmarks bedste Counter-Strike række, Power Ligaen, hvor de efter fire nederlag, i sæsonens første fire kampe, nu har fundet melodien og fået indstillet sigtekornet korrekt.

I sidste uge vandet holdet således først over førerholdet fra AaB og senere over Atlando Esports.

”Da vi stod før sæsonstart og lagde forventninger til sæsonen, vidste vi godt at dette var to mandskaber, vi på papiret gerne skulle slå. Dog skal der gives kæmpe cadeau til AaB, de har vist sig at være et langt stærkere mandskab i Power Ligaen end nogen havde troet. Derfor var der pludseligt en del mere at spille for,” fortæller DREAMs sportschef Mathias Mærsk.

Kampen endte med en sejr til DREAM på 16-14 og senere blev Atlando Esports besejret med 16-12.

”Her var der tale om en pligtsejr fra vores side af. Syntes også man kunne se niveauforskel fra os til dem,” siger Mathias Mærsk.

Nærmer sig toppen

Sidste uges to sejre blev fulgt op mandag aften, hvor det først blev til en sejr over QBF på 16-9 og senere til vigtige point mod Campus Vejle Instinct, der blev slået med 16-7.

Det betyder, at holdet har vundet fem sejre på stribe blander DREAM sig nu for alvor i kampen om de vigtige play-off pladser til de seks øverste hold i Danmarks bedste Counter-Strike række.

I skrivende stund er DREAM placeret på en 8.plads, men otte hold ligger uhyre tæt i stillingen og DREAM er faktisk kun én sejr fra at gå på 1. pladsen.

Næste opgave for DREAM er allerede i aften, hvor Astralis Talents, der er placeret i den tunge ende af tabellen, venter.

