Farvel mundbind – du vil IKKE blive savnet!!

chrumme Så skete det! Vi slipper for de skide mundbind. Nu er det kun Batman, Robin, Spiderman og bankrøvere, der skal gå med masker.

Af Christian Valsted

Det bliver dejligt, endelig, at kunne komme hjem fra Netto med de varer man rent faktisk havde på indkøbssedlen, nu man ikke længere skal shoppe enten med duggede briller eller slet ingen briller.

Det er bare lidt træls at komme hjem med rababarer, når man nu skulle lave porretærte.

Men jeg glæder mig også til, at se folk smile igen. Måske jeg bliver skuffet, for hvor mange smilende mennesker møder man egentlig i Netto med to hylende unger på armen og middagsmad-stress? Det skulle da lige være mellem andre mennesker, som IKKE har små hysteriske ble-børn længere.

Det er lidt som om, at min hjerne er indrettet til at kunne huske, at få fem ting med hjemmefra: Pung, smøger, lighter, mobil og mine nøgler. Og SÅ afsted. Der har mundbind så møvet sig ind og seks ting KAN jeg ikke huske. Så mange gange ender jeg i Netto uden pung. Det er forhåbentligt også slut nu.

Jeg glæder mig også til, at jeg igen kan slå en bøvs, uden at et mundbind lige minder mig om, at jeg har spist makrel tidligere på dagen.

Jeg slipper også for slidmærker bag ørerne. Nu ved jeg, HVOR irriterrende det må være at gå med BH. Og nu kan man række tunge af folk, uden at man selv bliver den der bliver hårdest straffet.

Jeg kan igen tygge tyggegummi uden af masken ryger ned over næsen – lige som en trist ankelsok i et par gummisko eller et par underbukser med den slatne elastik kombineret med raskt trav.

Jeg glæder mig også til at kunne forstå, hvad folk siger. Jeg har ofte stået og stirret på min kone ude af stand til at forstå, hvad hun mumlede om: ”Hvem fanden er Junkers Farfar???” – ”Det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, jeg tror hun arbejder i Lån og Spar Bank”

Jeg ved godt, at Søren Brostrøm nok udsteder en fatwa mod mig, men jeg indrømmer, at jeg sgu ikke har skiftet mundbind så ofte som man burde. Så meget for samfundssind.

Lad mig være HUDLØS ærlig: Min hustand har kun brugt 2 x 50 styk mundbind, siden vi startede på det der hejs. Ja, jeg har sgu også nogle gange brugt min kones mundbind og omvendt. Hvad der nu lå i bildøren. Hverken min kone eller jeg har fået Corona – så enten har mundbindene virket, selvom de er blevet gen-gen-genbrugt – eller også har det været noget opreklameret lort til at starte med. Jeg hælder mest til det sidste.

Men bye-bye mundbind – må du brænde op på Vestforbrændningen – sammen med minkene…