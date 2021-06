Er Brendan Harms på vej til Rødovre

Det tyder på, at Rødovre har hentet Brendan Harms i SønderjyskE Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Lokal Nyt har været i ismejeriet og der var vi heldige med lidt rygtespredning. Der er en canadisk angriber på vej til Rødovre, hentet i en jysk klub og flere udenlandske spillere skulle være på vej.

Af Peter Fugl Jensen

Det er sommerpause i dansk ishockey og den såkaldte ’Silly Season’ og der er stille omkring Mighty Bulls, men den som venter bliver belønnet og Rødovres fans har været ufattelig tålmodige og har ventet længe, meget længe. Men nu ser det ud til, at de kan gå en spændende sæson i møde med flere sejre.

Det har været svært for Rødovre Lokal Nyt at få nyt ud fra tyrenes ledelse omkring truppen, hvilket heller ikke lykkedes denne gang, men fra pålidelig kilde har din lokalavis erfaret, at der er flere udenlandske spillere vej.

Det er meldt ud på mightybulls.dk, at keeper John Muse vender retur og i går har Mighty Bulls meldt ud, at de også har skrevet med den amerikanske forward Brady Vail. Den 27-årige center har erfaring fra 49 AHL- og knap 350 ECHL-kampe og blev i 2012 draftet i fjerde runde af Montreal Canadiens.

Napper spiller fra SønderjyskE

Rødovre Lokal Nyt erfarer, at Mighty Bulls også kommer til at hente en canadisk samt en svensk forward, hvor den canadiske forward skulle være Brendan Harms, som i sidste sæson spillede for SønderjyskE. Den svenske angriber skulle komme fra næstbedste svenske række Allsvenskan.

Ifølge de pålidelige kilder forventer ishockeyklubben at starte med 6-8 udlændinge i spillertruppen.

Rødovre Lokal Nyt arbejder på at lave et større interview med direktør Morten Nielsen om den kommende sæson i løbet af de kommende uger.