EM for børn er mere end bare fodbold

I løbet af måneden har børnene lært om de forskellige landes kultur. I fredags skulle slaget så stå om den store EM-titel. Foto: Brian Poulsen

BOLD OG KULTUR: EM-euforien har ikke bare fået voksne til at skabe sig som børn, den har også fået børn til at lære og lege som voksne. Især i Børnehuset Espelunden, hvor et fodboldstævne er døren til at lære om andre landes kultur.

Af André Bentsen

Okay, vi ved, at Portugal har Ronaldo, men hvad vil det ellers sige at komme fra det varme land?

Dét og meget andet er blandt spørgsmålene, som de små børn leger med i Børnehuset Espelunden.

Her har pædagogerne forvandlet institutionen til et stort EM-forum.

“Her bliver børnene præsenteret for forskellige lande og deres kultur, der bliver kreeret flag, bannere og ikke mindst spillet en masse fodbold,” siger Jonas Sass, der giver den gas som både pædagog og sportselelsker.

“Børnene og de voksne er i starten af måneden delt ind i hvert sit land. Hele otte lande er repræsenteret i Børnehuset Espelundens store EM turnering,” siger han og fortsætter lige så hurtigt, som flere læsere mange gange har set ham skøjte mod målet i Rødovre Centrum Arena.

“Det pædagogiske formål med projektet, er at skabe fokus på at lære børnene at have det sjovt, mens man dyrker motion, og samtidig skabe rammerne for et stort fællesskab, hvor børnene får mulighed for at skabe bekendtskab med egne og andres kompetencer.”

Alle kan byde ind

Ligesom EM for voksne har været kendetegnet ved en vild glæde på tværs af landenes fanfraktioner, er det glæden og forståelsen for hinanden, der skinner igennem blandt børnene.

“Gennem fodbolden ser vi stor mulighed for at det enkelte barn får øjnene op for hvordan man hver især kan byde ind med de kompetencer man har, og herigennem får en forståelse for hvor vigtig alle børn er i fællesskabet,” siger Jonas Sass og fortsætter:

“Fodboldspillet vil ikke stå alene. Vi oplever i vores pædagogiske hverdag, hvordan det enkelte barn, gennem forskellige bevægelseslege skaber en bevidsthed omkring sig selv, egen krop og andre. Derfor vil vi gennem forskellige bevægelseslege tydeliggøre vigtigheden af hvert enkelt barn, hvilket vi håber vil skabe en forståelse for børnene i værdierne i at være en del af et hold, og ikke mindst et fællesskab.”

I fredags sluttede hele projektet af med et kæmpe brag af en EM-turnering og Lokal Nyts fotograf var selvfølgelig med under den obligatoriske opmarch, hvor de forskellige lande gik parade gennem IrmaByen med musik, kampråb og flag.