Elever dansede lancier i det fri

Eleverne fra Rødovre Gymnasium kunne ikke danse lancier til skolens fødselsdag, så derfor blev tre års skolegang afsluttet med den traditionsrige dans på skolens sportsplads i sidste uge. Foto: Brian Poulsen

dansende glæde Afgangseleverne fra Rødovre Gymnasium har fået deres røde huer og fejrede tre års skolegang med lancier på sportspladsen.

Af Christian Valsted

Corona har ødelagt størstedelen af skoleåret for eleverne på Rødovre Gymnasium, der med fjernundervisning og en lukket skole har haft et udfordrende skoleår.

Corona-frustrationerne var dog pakket helt væk, da de 238 afgangselever i sidste uge kunne fejre deres studentereksamen.

Den traditionsrige demission blev i år afviklet klassevis i skolens aula og på sportspladsen valgte skolen i år, at klasserne kunne danse lancier.

”I år måtte eleverne ikke

danse lancier til skolens fødselsdag, som ellers er en tradition, så derfor fandt vi på, at eleverne kunne danse i det fri og på den måde sige farvel til hinanden og få en følelse af, at der var noget, der mindede om normalitet,” siger vicerektor Jacob Hallberg Hasemann, der fortæller om en fantastik dag med glade elever og lærere.