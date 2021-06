”Det var vist også på tide”

Carlsro Bageri har haft lukket siden i søndags, men åbner igen torsdag den 4. Juni til en forretning med helt nyt inventar. Foto: Brian Poulsen

UDSKIFTNING Der er håndværkere hos Carlsro Bageri, men ikke dem man kan spise. Bageriet i Langhuset er i gang med en større udskiftning af al inventar og det var, ifølge indehaver Wendy Nielsen, på tide. ”Forretningen har set sådan ud siden 70’erne, så nu skulle der ske noget,” siger hun.

Af Christian Valsted

Borgere med hang til wienerbrød og friske rundstykker har ikke kunnet få stillet deres sult hos Carlsro Bageri siden i søndags. Det lille og intime bageri i Langhuset er nemlig under ombygning.

”Vores bagerforretning har ikke ændret udseende siden 70’erne, så vi tænkte, at det var på tide. Hånd-

tagene var begyndte at falde af og vi var efterhånden trætte af lappeløsninger, så derfor får butikken nu den helt store tur,” fortæller indehaver af Carlsro Bageri, Wendy Nielsen, der selv overtog forretningen i Langhuset efter sin far i 1993.

Allerede dengang havde bager-interiøret en del år på bagen, men der skulle alligevel gå næsten 30 år, før tiden var inde til den store udskiftning af alt interiør.

”Vi tænkte, at nu skal det være og vi glæder os virkelig meget til at tage imod vores gode kunder og vise dem vores nye butik,” fortæller Wendy, om udskiftningen af det gamle bager-inventar, hvor stort set alt må lade livet.

”Vi er gode gammeldags bagere, der møder ind om natten for at bage brød og wienerbrød, hvilket vores forretning selvfølgelig vil bære præg af, når vi åbner op igen. Forretningen vil stadig have et rustikt look, men med et mere moderne præg end tidligere,” fortæller bagerindehaver Wendy Nielsen, der ser frem til at bageriets brød, kager og wienerbrød kommer til at præsentere sig bedre for kunderne, når bageriet igen slår dørene op til lunt morgenbrød for kunderne i morgen torsdag.

”Vi får blandt andet helt ny belysning, som jeg glæder jeg mig til at opleve, for det vil præsentere vores udvalg af brød og kager meget bedre. Vi får også nye hylder og diske. Ja, faktisk bliver alt udskiftet,” siger Wendy, der håber, at den hyggelige stemning bliver bevaret på trods af bageriets store ansigtsløft.

”Det skal være hyggeligt at komme hos os og det bliver det også med den nye forretning. Vi er i hvert fald glade og forhåbentlig bliver vores nye bager ligedå flot som en solskinsdag,” siger indehaver Wendy Nielsen.