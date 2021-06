Det store maskefald

Nu behøver du ikke længere bære mundbind eller visir i Rødovre Centrum og det glæder økonomidirektør Jacob Birkbøll. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

slut med mundbind Nu kan kunderne igen smile til hinanden i Rødovre Centrum. ”Af alle restriktioner, er kravet om mundbind eller visir det der har betydet den største nedgang af kunder,” fortæller Jacob Birkbøll, der er økonomidirektør i Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

“Vi er meget tilfredse med, at politikerne har lempet på restriktionen om brugen af mundbind,” fortæller økonomidirektør i Rødovre Centrum, Jacob Birkbøll, efter at kravet om mundbind/visir blev ophævet den 14. juni på alle områder undtagen i den kollektive transport, når man ikke sidder ned.

I Rødovre Centrum vurderer økonomidirektøren at lige netop kravet om mundbind har været den største årsag til, at centeret har oplevet en stor nedgang i antallet af besøgende.

Han har derfor et håb og en tro på, at flere nu vil vende tilbage.

”Vores håb er, at de kunder der har ventet med at tage en tur i Rødovre Centrum, som en direkte konsekvens af kravet om mundbind, nu vender tilbage. Vi har også en tro på, at mange kunder nu vil opholde sig længere tid i centeret og ikke kun ordne det mest nødvendige. Og det er kun godt for butikkerne. Så vi tror der vil ske noget med besøgstallene og på opholdstiden,” siger Jacob Birkbøll, der glæder sig til at se smilene kunder igen og samtidig er glad på de ansattes vegne.

”Der vil stadig være kunder, der ønsker at bære mundbind og det skal de være hjertelig velkomne til. Jeg glæder mig over, at vi ikke længere skal være efter de kunder, der måske havde glemt mundbindet. Nu kan vi være med til at skabe tryghed på en anden måde,” siger økonomidirektøren.