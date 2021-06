Det skal du bruge til at indrette et cateringkøkken

SPONSORERET INDHOLD Skal du indrette et storkøkken, der skal bruges til catering? Så er der flere forskellige ting, der er særligt vigtige at have styr på. Et storkøkken skal nemlig være designet til at blive brugt rigtig meget og til at lave mad i store mængder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Her bliver du klogere på, hvad du skal bruge for at indrette et cateringkøkken.

Holdbare og cateringvenlige køkkenelementer

Du skal først og fremmest finde nogle køkkenelementer, der kan danne ramme om det køkken, du skal indrette. Når du leder efter køkkenelementer, er det vigtigste, at det er nogle, der er lavet af nogle holdbare materialer. Et cateringkøkken bliver brugt rigtig meget, så det skal være både holdbart og praktisk.

Desuden findes der særlige ovne, komfurer og andre hårde hvidevarer, der er specielt egnet til at tilberede store mængder mad.

Emballage til alle slags fødevarer

Emballage er vigtigt på et cateringkøkken. Der skal nemlig være plads til opbevaring af mange forskellige fødevarer. Det kræver den helt rette emballage, så du både kan holde et organiseret system og sikre, at ingen fødevarer bliver for hurtigt gamle grundet forkert emballage.

Der findes mange forskellige former for fødevareemballage i plast, så du skal finde noget, der passer til netop den mad, som skal tilberedes i dit cateringkøkken.

God opbevaringsplads til alle redskaber

Det er svært at holde orden i ret lang tid ad gangen i et cateringkøkken, hvis ikke der er et godt opbevaringssystem. Du er nødt til at indrette med nogle skabe, der gør det muligt at sortere og organisere ting. Det er helt afgørende for, hvordan den daglige drift kommer til at gå.

Når du f.eks. indretter med store skabe, så kan du sætte kasser eller skuffer derind, så alt kan blive sorteret og få sin egen plads. Det gør det langt nemmere at finde alting.