Derfor er sildebensmønsteret et godt valg i din indretning

SPONSORERET INDHOLD Sildebensmønsteret er blevet utroligt populært for dets tidsløse og klassiske udtryk, og det kan bruges til både gulve, tekstiler, vægge og møbler.

Af SPONSORERET INDHOLD

Navnet ”sildebensmønster” kommer sig af, at det er inspireret af sildefiskens knoglestruktur, og man kan kende mønsteret ved dets gentagne V- eller W-mønster.

Overvejer du at gøre brug af sildebensmønsteret eller få lagt et flot sildeben gulv i din bolig? Der er mange grunde til, at det er en god idé, og dem får du i artiklen her.

1) Sildebensgulve går aldrig af mode

Sildebensmønsteret er blevet brugt til gulve siden det 17. århundrede, og det er vist bevis nok på, at det aldrig går af mode. Derfor er det en god investering også på den lange bane, da det ikke vil komme til at se gammeldags ud. Det kan være en fordel, hvis du på et senere tidspunkt skal sælge din bolig.

2) Sildebensgulve kræver ikke så meget vedligeholdelse

Selvom der naturligvis er forskel på valg af materiale, er et sildebensgulv generelt meget slidstærkt og kræver ikke den store vedligeholdelse.

Hvis dit gulv begynder at se slidt ud med tiden, kan du nemt slibe det ned og give det noget overfladebehandling.

3) Sildebensgulve kan gøres personlige

Sildebensgulve kan fås i mange forskellige farver og materialer, så der er rig mulighed for at tilpasse gulvet til din egen personlige stil og behov. Dermed er et sildebensgulv perfekt til at give dit hjem et personligt præg.

4) Sildebensgulve kan bruges i alle rum

Du kan bruge forskellige former for sildebensgulve i boligens forskellige rum. Pryd f.eks. din stue med sildebensparket i egetræ, som giver et hyggeligt og hjemligt look. Og benyt sildeben af cementfliser på dit badeværelse eller i køkkenet for et mere moderne og råt look.

5) Sildebensgulve er gode ved renoveringer

Står du og skal til at renovere en gammel bolig og ønsker at bevare den gamle, historiske stil, er et sildebensgulv i træ det perfekte valg. Gulvet vil ikke risikere at ødelægge boligens udtryk, og det kan spille flot sammen med de gamle elementer.

6) Sildebensmønstret kan også bruges til vægge

Sildebensmønstret kan ikke kun bruges til gulve. Du kan også bruge sildebensmønstrerede fliser til dine vægge.

Lad f.eks. de samme sildebensmønstrerede fliser fra gulvet fortsætte op ad væggen. Dette giver en helt unik æstetisk oplevelse, når man træder ind i rummet.

7) Møbler med sildebensmønster

Det er ikke kun på gulve og vægge, du kan gøre brug af sildebensmønsteret. Det karakteristiske mønster kan nemlig også bruges til møbler. Her er det især blevet populært med træborde lavet i sildebensmønster.

8) Tæpper og tekstiler med sildebensmønster

Endelig kan du pryde dit hjem med sildebensmønstrerede tæpper og tekstiler, som er meget populære i de danske hjem.

Brugen af tekstiler og tæpper kan virkelig være med til at personliggøre din boligindretning, da du kan vælge præcis de farver, du ønsker.

Forhåbentlig har ovenstående otte punkter inspireret dig til, hvordan du kan gøre brug af det smukke sildebensmønster i din indretning.