Coronarengøring bliver ny normalstandard

Som en del af den nye aftale bliver skolernes toiletter gjort rene en ekstra gang om dagen. Foto: BeeLine

Rengøring Toiletterne på Rødovres skoler bliver fremover gjort rent en ekstra gang om dagen og der kommer weekendrengøring på alle fællesarealer på Ørbygård og Engskrænten Plejehjem. Samtidig ansætter Rødovre en ny hygiejnekoordinator.

Af André Bentsen

Det er ingen hemmelighed, at kommunerne har skruet gevaldigt op for rengøringen i forsøget på at bekæmpe smittespredning under coronaepidemien.

Den ekstra fokus på hygiejne fortsætter imidlertid efter krisen, understreger Rødovre Kommune, der har besluttet at fastholde det høje niveau, når vi er på den anden side af epidemien, så det bliver den nye normalstandard.

”Vi har altid haft fokus på at sikre en høj standard inden for rengøring og hygiejne. Men tiden med corona har tydeligt vist, hvor meget rengøring og god hygiejne betyder for vores sundhed. Nu sætter vi en ny og højere standard,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

Hygiejne og sygefravær

Som en del af aftalen ansætter kommunen en koordinator, der skal løfte arbejdet hygiejne på alle områder i Rødovre. Håbet er, at den ekstra rengøring vil smitte yderligere positivt af på sygefraværet blandt de kommunale ansatte, der faldt i perioden april 2020 til marts 2021 fra 4,7 procent til 4,0 procent. Det svarer til mere end 26 fuldtidsstillinger.

”Vi kan ikke med sikkerhed dokumentere, at der er en sammenhæng mellem det faldende sygefravær og de nye initiativer, vi har igangsat inden for rengøring og hygiejne, men det er et påfaldende stort fald på bare et enkelt år. Det afgørende er ikke det økonomiske – det afgørende er, at en højere standard inden for rengøring og hygiejne giver bedre rammer for vores ældre på plejehjemmene og for børnene i skolerne. Hvis sygefraværet tilmed falder, så er det bare en ekstra gevinst,” siger Britt Jensen.

