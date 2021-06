Carlsro-Beboer: ”Ved ikke om jeg stemmer ja eller nej”

Rødovre Lokal Nyt er taget på hjemmebesøg hos Jim Richel, der som mange andre er fyldt med spørgsmål til den store renoveringsplan i Carlsro Foto: Danish Street Docs

Carlsro Til efteråret skal beboerne i Carlsro til stemmeurnerne og resultatet kan blive startskuddet til en renovering i milliardklassen. Vi har været på besøg i en af rækkehusene for at blive klogere på, hvilken vej vinden blæser.

Af Christian Valsted

Når man på en solskinsdag træder ind i en af de små haver, der hører til rækkehusene i Carlsro, forstår man godt, hvorfor ventelisten til boligforeningen er lang. Fuglefløjt, ligusterhæk og denne formiddag, blå himmel. Og støjen fra Motorring 3? Ja, den kan faktisk kun høres som en svag summen i det fjerne.

Avisen er på besøg i ét af de i alt 597 rækkehuse, der er omdrejningspunktet for en stor del af helhedsplanen, som bestyrelsen i Carlsro har arbejdet på i årevis. En plan, der med støtte på op til 406 millioner kroner fra Landsbyggefonden, og en forventet samlet regning på 1,2 milliarder kroner, skal gøre Carlsro grønnere, mere moderne og ikke mindst mere tidssvarende. Helhedsplanen opfatter renovering af stort set samtlige 901 lejemål i hele boligafdelinger, der også tæller lejlighederne i Langhuset.

”Vi elsker Carlsro”

Men, hvad mener beboerne i Carlsro om planen og ved de, hvad de vil stemme, når der til efteråret er afstemning om helhedsplanen?

Vi har været en tur i Carlsro og vi gjorde hold ud for nummer 235. Her bor 64-årige Jim Rischel sammen med sin kone Gitte. Det har de gjort siden 1983. Begge børn er for længst fløjet fra reden, men de har ingen planer om selv at flytte. Det skulle da lige være, hvis det giver mest mening med genhusning, hvis helhedsplanen bliver stemt i gennem.

”Vi elsker at bo i Carlsro og vil gerne blive boede, men hvis vi skal flytte to gange og ofre penge på en ny udestue, er det så det værd?,” spørger Jim Rischel, der stadig mangler svar på mange spørgsmål før han, på et ordentligt grundlang, kan stemme enten ja eller nej til helhedsplanen.

”Jeg har stor respekt for bestyrelsens arbejde. Carlsro vil gerne være grøn og tidssvarende og det kan jeg godt forstå. Vi bor i gamle boliger, der skal renoveres, men måske er ambitionsniveauet lidt for voldsomt,” siger Jim Rischel, der ikke tror det er realistisk at holde den samlede renoveringsregning på under 1,2 milliarder kroner.

”Det er et skidt tidspunkt at gå i gang med et større renoveringsprojekt. Efterspørgslen på træ og stål er enorm og der er voldsomme prisstigninger på mange byggematerialer. Jeg frygter at helhedsplanen bliver dyrere end antaget,” gætter Jim Rischel.

Han ved udmærket godt, at Carlsro står overfor en række store udfordringer, uanset om helhedsplanen bliver vedtaget eller ej, men han er ikke sikker på at den fremlagte plan er den rigtige løsning.

”For mange er det vigtigste, at have et godt sted at bo med en billig husleje, Jeg tror, at det har trykket mange til Carlsro, for det er ikke alle der kan flytte i IrmaByen til 16.000 kroner om måneden,” siger Jim Rischel, inden han tilføjer:

”Der skal ske noget i Carlsro, men måske helhedsplanen er for stor en mundfuld for mange. 1,3 milliarder kroner er mange penge. Alternativt kunne man køre en bulldozer i gennem det hele og få et firma til at bygge helt nye rækkehuse? Det er nok ikke realistisk, men hvorfor egentlig ikke. Så kunne alle blive genhuset og vende tilbage til spritnye boliger.” fortæller Jim Rischel.

Huslejestigninger bekymrer ikke

Generelt er Jim Rischel helt enig i, at der skal ske ’noget’ med Carlsro. Han holder sig selv opdateret om helhedsplanen med den information, der er tilgængelig for alle, men det er ikke alle der følger med og informationen eller manglen på samme, er en af de ting der bekymrer naboerne, når han bevæger sig rundt i området.

”Jeg kan godt finde ud af at holde mig opdateret, men det kan Fru. Jensen på 84 år ikke. Flere af mine naboer har svært ved at følge med og på den måde oplever jeg en del frustration fra deres side. De har mange ubesvarede spørgsmål, men jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal få svar på dem, for i sidste ende er det os som beboere, der trykker på knappen,” siger Jim Rischel, der ikke er bekymrede for de forventede huslejestigninger på op til 35 procent, som renoveringen vil medføre.

For ham handler det i langt højere grad om at sikre sig retten til indflydelse.

”Jeg har en udestue, som vi har fået byggetilladelse til og som er godkendt. Ifølge bestyrelsens materialet skal vores udestue rives ned i forbindelse med renoveringen og vil ikke blive opført igen. Det ville jeg blive meget ked af, for hvis min udestue skal rives ned, bliver mit område at bo på også indskrænket. Jeg ved, at mange har det på samme måde og at mange har lavet egne tilbygninger og selv investeret mange penge i deres boliger. Hvis alt det ikke bliver erstattet, kan få stor betydning for, hvordan jeg stemmer,” siger Jim Rischel, der udover spørgsmålet omkring, hvorvidt hans egen udestue skal rives ned, også mangler svar på, hvor meget indflydelse beboerne får på materialevalg, hvis helhedsplanen stemmes igennem.

”Hvem skal bestemme, hvilke type køkken jeg skal have? Hvis der sidder nogle på en tegnestue og bestemmer, at jeg skal have et hvidt køkken med en bestemt type låger, fordi det kan købes til en god pris, så vil jeg ryste på hovedet. Jeg vil gerne have indflydelse og på nuværende tidspunkt ved jeg ikke, hvad der skal ske,” siger Jim, der ikke tør spå om, hvordan afstemningen kommer til at gå til efteråret.

”Udfaldet kommer til at afhænge af, hvilken information vi får fra bestyrelsen i de kommende måneder.

”Jeg kan kun vende tommelfingeren opad for bestyrelsens arbejde, men nu kommer alt det besværlige. Nu skal beboerne overbevises om at det er en god idé og med en stor regning, en stor genhusningsopgave og flere ubesvarede spørgsmål, bliver det voldsomt besværligt. Jeg er stadig ikke afklaret, men det er jeg forhåbentlig til efteråret,” siger Jim Rischel.