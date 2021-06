Campingplads holder koncert 11 lørdage i træk

Glem alt om den akustiske guitar ved lejrbålet. Når Rødovrs store campingplads blæser op for en stribe af lørdagskoncerter bliver der skruet helt op for lyd og stemning med store navne. Første koncert er i morgen.

Af André Bentsen

”Hele Rødovre inviteres til koncert.” Sådan starter Ulrich Helledie begejstret, når han fortæller, hvordan DCU-Camping, bedre kendt som Absalon, inviterer til hele 11 lørdagskoncerter på pladsen.

Savner du med andre ord sommerens festivalstemning, så tag dit telt med, så får du praktisk talt en koncert gratis smidt i nakken.

Første koncert er med bluesbandet Kenn Lunding Blues Band, der 11. juni spiller 40 års jubilæumskoncert på campingpladsen. Derpå går det slag i slag med koncerterne, hvor navne som Sko & Torp, Moonjam, Sussi & Leo, 80’erne lever og Johnny Madsen Jam lægger vejen forbi.

”Vi synes, det er vigtigt, at vi ikke kun inviterer campisterne til koncert, men at også lokalområdet får mulighed for at deltage. Absalon skal ikke være et lukket land udelukkende for campister, så derfor er udefrakommende også meget velkomne,” understreger campingvært på DCU-Camping København – Absalon, Ulrich Helledie.

Han har prøvet noget lignende i Nærum, hvor det var en kæmpe succes med sommerkoncerterne.

”Men nu er vi tættere på København, så jeg tror, det bliver endnu sjovere med endnu flere mennesker her,” siger han til Rødovre Lokal Nyt.



Meget forskelligt

Ser man på listen er der en del jam-bands imellem, men også nogle af de sjove danske navne, der nok skal skabe stemning for foden af Vestvolden.

”Vi har prøvet at lave et blandet musikprogram med alt lige fra bluesmusik til kultbandet Sussi & Leo. Jeg synes, at programmet har et højt kunstnerisk niveau til en meget rimelig pris,” siger Ulrich Helledie, der understreger, at samtlige koncerter vil følge de gældende coronaregler.

”Vi etablerer 250 siddepladser, men her i forsommeren opfordrer vi desuden gæsterne til at medbringe deres egen stol – og så skal de huske at medbringe coronapas eller en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel, og som forevises ved indgangen,” siger Ulrich Helledie.





Åbner pladsen op

Når man kører forbi på Korsdalsvej, kan det godt ligne en by i byen, derinde med alle hytterne og teltene og campingvognene, men det vil de gerne lave om på.

Derfor håber Ulrich, der selv spiller guitar til koncerten den 16. Juli med sit band Ulrich & Chaps, at mange naboer vil være med til at skabe sommerstemningen i Rødovre.

”Hvis du ser på campingmiljøet, skal der knyttes flere aktiviteter til, hvis man skal holde på en campingplads. Der er mange om buddet i Danmark, så vi skal tilbyde aktiviteter ud over selve overnatningen, og det kommer vi til med alle de her koncerter, og så er det jo bare glædeligt, at det også kommer hele Rødovre til gode,” siger han.

Der er fri éntre for campister, men du skal betale 100 kroner i døren, hvis du vil med til koncerten.

Men som Ulrich siger:

”Det koster kun 250 kroner for et 2-mandstelt, så tag da sådan et med og lav en minifestival og kom gratis til koncert på den måde.”