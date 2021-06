Bruger 800.000 på frivilligt genbrug

Rødovre Kommune ser ud til at skulle bruge mere end 800.000 kroner på et års direkte genbrug. En ordning, der skulle være gratis og sende penge til foreningerne, mener konservativ kritiker. Foto: Brian Poulsen

GENBRUG Selvom genbrugspladser i Nordsjælland og på Fyn kan drives af frivillige foreninger, der får penge i de pressede klubkasser, har Rødovre Kommune afsat hele 800.000 kroner til en person, der skal sørge for at inddrage de frivillige foreninger i direkte genbrug.

Af André Bentsen

Som en direkte udløber af Klimaloven for Danmark har Rødovre Kommune besluttet at undersøge mulighederne for direkte genbrug på den kommende genbrugsstation i Islev.

”Loven understreger imidlertid også, at man skal inddrage de frivillige organisationer direkte i udmøntning af initiativet,” siger konservative Mogens Brauer.

Han er rystet over, at Rødovre Kommune nu sætter 800.000 kroner af til en embedsmand, samt 25.000 kroner til administration af ham, der skal stå for den direkte genbrug.

”Når masser af andre kommuner kan finde ud af at gøre det gratis, hvor det er de frivillige foreninger, der direkte står for salget på genbrugsstationerne, så de kan tjene penge til deres forening hver måned,” siger Mogens Brauer, der påstår, at flertallet i kommunalbestyrelsen slet ikke har lyst til at inddrage de frivillige på den nye genbrugsstation, selvom det både ville fremme deres økonomi og fremme miljøet, hvis man kan donere gode ting direkte til foreningernes genbrugstjans.

Afviser blankt

Kritikken preller af på formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S).

”Loven er vedtaget, men hele den del omkring de frivillige er ikke udmøntet og klarlagt. Det vi har valgt at gøre, er at inddrage deM før vi egentlig skal og i første omgang ved at igangsætte et forsøg på den gamle genbrugsplads, så vi er bedre klædt på til, når det hele skal tage form på den nye,” siger han.

”Erfaringerne viser, at de her superklunsere kommer ind og overtager det hele. Det vil vi ikke have. Derfor har vi lagt op til, at vi ansætter en genbrugskonsulent, der også står for opbygningen og oprydningen. Vi skal ikke tvinge to 80-årige kvinder fra Røde Kors til at slæbe rundt på tunge byggematerialer hver aften, for der skal jo være klar til den næste dag,” siger Jan Kongebro.

Han understreger, at en del af den tilsyneladende store udgift går til blandt andet leje af telt, og at ordningen skal evalueres efter et år.

Noget, der får Mogens Brauer op i det røde felt.

”Der er ikke brug for en dyr sociologisk undersøgelse. De kan ringe til Kommunernes Landsforening, der har masser af erfaringer med at inddrage de frivillige direkte. Det er ikke meningen, at de frivillige skal kunne hente genbrugsting gratis. De skal sælge det og tjene penge,” siger Mogens Brauer, der også er forarget over, at udgiften ligges oven på affaldsgebyret.