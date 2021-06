Børn samler pant til kræftramte 

3. Klasse har samlet tomme flasker sammen for at støtte Stafet For Livet. Foto: Danish Street Docs

Stafet For Livet To ud af tre børn i 3. klasse på Rødovre Skole er bange for at miste en person, de kender rigtig godt til kræft. Nu har de samlet flaskepant til Stafet For Livet.

Af André Bentsen

Skoven af fingre lyver aldrig. Det så vildt, og vildt uhyggeligt ud, da vi spurgte eleverne i 3. klasse, hvor mange af dem, der kendte en, som havde kræft, og om de var bange for at miste personen i deres liv. Hænderne fløj da også i vejret, og børnene stod i kø for at fortælle om deres forhold til mødre og bedsteforældre, der var ramt af kræft på den ene eller den anden måde.

”Min farfar har haft kræft, men jeg tænkte på, at dem, der har kræft nu, de skal i hvert fald have en god dag,” siger en af drengene i klassen, da vi spørger, hvorfor de har samlet så mange tomme flasker sammen.

For eleverne brugte de sidste uger af skoleåret på at samle tomme flasker og sender nu 1400 kroner af sted til Stafet For Livet.

”Det er så dem, der har fået kræft, kan få en bedre dag, og så dem, der har kæmpet med det fordi de kender nogen, der har fået det,” siger en anden.

Børnene har taget flasker med hjemmefra og griner lidt, når de viser, hvor mange øl og sodavand deres forældre egentlig drikker.

”Det har været en mega fed måde at hjælpe andre på,” siger en pige, hvis morfar har haft kræft mange forskellige steder.

Børnene bliver hurtigt enige om, at Verdenen ville være et bedre sted uden kræft, og at der er brug for rigtig mange tomme flasker, hvis alle, der rammes af kræft, skal få det bedre.

”Man kan godt blive ked af, at det er så vanvittigt at så mange bliver ramt,” det er ret uhyggeligt.

Næsten lige så uhyggeligt som at opleve, hvor mange af børnene, der tydeligvis har brug for at snakke om det svære emne. Noget de til gengæld gør helt ubesværet, ærligt og nemt.

De er gået seriøst til opgaven, eleverne fra Rødovre Skole. Foto: Privat

Samfundsrelevans

”Min mor har kræft lige nu. Hun får sådan noget kemo noget det er ikke så fedt. Men det er godt, vi samler flasker ind, for så kan hun også få en god dag, for hun kan ikke gå på arbejde,” siger en eksempelvis.

De to lærere i klassen er stolte af elevernes engagement og selvom der er blevet sneget meget matematik ind i dagene, når flaskerne skulle tælles, er det indsatsen i sig selv, der vejer tungest.

” Det var oplagt, at vi som klasse var med i det og sneg lidt matematik ind. Hvor meget får man for store og små flasker eksempelvis. Det er fedt, at eleverne kan se, at de gør en forskel og også, at det sker gennem skolen, så de kan se, at det er samfundsrelevant,” siger Alexander Bakkesen.