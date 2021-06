Bablus postkort giver ilt i Indien

De har fyldt godt i hjemmelandskabet, de mange postkort, som læserne har bestilt hos Bablu for at støtte hans indsamling til Læger Uden Grænsers arbejde med coronaofre i Indien. Foto: Privat

INDSAMLING Den lokale fritidsfotograf, Bablu Singh er meget rørt over, hvor mange, der har købt postkortbilleder fra Indien og dermed været med til at sende 21.000 kroner til Læger Uden Grænsers arbejde med corona i det hårdt ramte land.

Af André Bentsen

Mens Danmark så småt er på vej tilbage til normale tilstande, dør mennesker i Indien af corona. Vel at mærke personer, der kunne have været reddet, hvis de bare havde haft adgang til hospitaler og lægemidler. Fra sine mange rejser i det farverige land, har Bablu Singh fra Rødovre nu solgt 120 postkort og 25 store billeder til ære for Læger Uden Grænsers indsats i Indien.

”Vi nåede op på knap 21.000kr, og der er sendt 120 postkortsæt, samt cirka 25 store billeder afsted. Der har været en helt fantastisk opbakning, og det er skønt at kunne sende så mange penge ud til Indien for at gøre gavn,” siger Bablu der har haft spisebordet i stuen fyldt med billeder og kuverter lige siden vi i Lokal Nyt skrev om hans indsamling.