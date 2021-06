“Altid specielt at udstille i Rødovre”

I 1998 vandt hun Rødovre Kulturnats plakatkonkurrence og tre år senere førsteprisen til Rødovres 100 års jubilæum. Nu er Hanne Dahlerup tilbage på hjemmebanen i Rødovre med en udstillingen i Rotunden i Rødovre Centrum. Se den til og med den 25. juni. Foto: Brian Poulsen

Kunst Selvom hun har stået bag mere end 50 store kunstudstillinger, er det stadig noget specielt at udstille på hjemmebanen i Rødovre, mener Hanne Grethe Dahlerup, der ønsker at udtrykke poesi og følelser med sine farver og motiver.

Af André Bentsen

Der skal en del værker til at fylde ud på væggene i Rotunden i Rødovre Centrum. Heldigvis har Hanne Grethe Dahlerup ikke ligget på den lade side, når det kommer til at få sine indtryk ned på lærred.

I alt udstiller hun netop nu 42 malerier på den lidt særlige beliggenhed, hvilket betyder, at udstillingen i centeret er den største for hende nogensinde.

”Jeg hænger deroppe med al min fantasi, mine dyr og min natur,” siger Hanne Grethe Dahlerup.

Hun har malet hele sit liv og er måske mest kendt for at stå bag tyren på den ikonsiske kulturnat-pose nogle år tilbage.

Men hun laver lidt af hvert.

”Det er meget motiver fra mine rejser blandet sammen med min frie fantasi. Derfor er der også mange dyr og landskabsmotiver med, men udstillingen i centeret er meget spredt på den front,” siger hun.

Det bliver dog ikke så fantasifuldt, at du skal gætte dig til alting.

”Jeg kan godt lide, at man kan se, hvad det forestiller sig. Jeg har også natur ud af fantasien, som du ikke kan undgå at se deroppe. Vi opfatter ting forskelligt, når vi ser det,” siger hun og bruger en meget kort tænkepause til at svare på, hvorfor vi overhovedet skal bruge malerierne til noget.

”Vi kan ikke undvære kunst. Kunst gør livet en lille smule bedre,” siger Hanne, der i sin tid startede Rødovre Kunst-Udstillere.

”Det er ikke bare en hyggeklub. Det er folk, der kan male. Så jeg sørger for, at vi kommer ud på udstillinger og så giver det inspiration at se, hvad andre har gang i.”