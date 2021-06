Alle skal genhuses

Omkring 2000 beboere i Carlsro skal til efteråret tage stilling til, om en stor helhedsplan skal føres i ud livet. En plan, der kan ende med et prisskilt på op til 1,1 milliarder kroner. Foto: Brian Poulsen

Carlsro Den enorme helhedsplan for fremtidens Carlsro kan ikke gennemføres uden at beboerne bliver genhuset.

Af Christian Valsted

Det kommer til at få store personlige konsekvenser for Carlsros omkring 2000 beboere, hvis de til efteråret stemmer helhedsplanen igennem.

Planen, der kan komme til at koste op til 1,1 milliarder kroner, og som vil betyde en gennemgribende renovering af samtlige godt 900 lejemål, er nemlig så omfattende, at det ikke vil være muligt for beboerne at blive boende i deres boliger, mens renoveringen står på.

”Der er ingen tvivl om, at beboerne skal genhuses og vores ambition er, at vi kan genhuse beboerne lokalt i vores egne række-

huse,” fortæller Peter Lund Sørensen, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Carlsro.

Han erkender, at en genhusning vil blive hård for især områdets ældre beboere og derfor er det vigtigt, at genhusningen kan ske lokalt.

”Nogle af vores beboere har boet i Carlsro i 60 år og har aldrig troet, at de skulle forlade boligen. Det har bekymret os meget og derfor er det vigtigt, vi kan genhuse hos os selv, så beboerne stadig kan se naboerne til kaffe,” siger Peter Lund Sørensen.

Hjælper med flytning

Helt konkret vil Carlsro stoppe ventelisterne, så de ledige lejemål ikke bliver genudlejet og derfor kan bruges til genhusning.

”Vi har cirka 75 udflytninger om året, så vi vil få mange boliger, der kan bruges som genhusningsboliger. Det betyder, at en beboer måske skal flytte 10 rækker, imens beboerens rækkehus bliver renoveret,” lyder det fra formanden.

”Og i forbindelse med genhusningen vil vi stille flyttehjælp til rådighed,” siger Peter Lund Sørensen.

Bestyrelsen har godkendt den fysiske helhedsplan, der blandt andet omfatter, at det samlede antal af lejemål reduceres med 70 boliger. Antallet af lejligheder reduceres med 37 i Langhuset og antallet af rækkehuse reduceres med 32. Det betyder, at der efter helhedsplanen vil være 831 boliger i afdelingen.

Reduktionen i antallet af boliger skyldes primært at flere mindre lejemål bliver stået sammen og med flere kvadratmeter kan tiltrække blandt andet børnefamilier, der har brug for mere plads.

I sidste ende er det helt op til beboerne om helhedsplanen skal godkendes eller ej.

Og med godt 2000 beboere i Carlsro er det langt fra alle, der er enige i, at det er en god idé med en omfattende renovering af Carlsro. Nogle beboere mener sågar, at afdelingsbestyrelsen har løjet overfor beboerne for at få helhedsplanen stemt igennem.

