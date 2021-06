Afspærrer veje i Islev

Hold øje med infotavlerne, hvis du, som bilist, skal til Madumvej eller Rådmands Billes Vej. Foto: Arkiv

trafik I forbindelse med renovering af Boligselskabet Lejerbos rækkehuse på Madumvej og Rådmand Billes Vej, vil begge veje være afspærret.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune oplyser, at Madumvej er spærret cirka 80 meter fra T-krydset og at der er lavet omkørsel via Vårfluevej.

”Der er opsat infotavle ved indkørsel til Madumvej ved Slotsherrensvej. Selve Rådmand Billes Vej er spærret for gennemkørsel cirka 100 meter fra begge sider af T-krydset,” skriver kommune på rk.dk.

Der er ligeledes opsat infotavle om spærring på Bjerringbrovej og modsatte ende af Rådmand Billes Vej.

Der vil være opstillet containere og foregår jordkørsel og kranarbejde med betonelementer i perioden fra mandag den 14. juni til torsdag den 31. marts til næste år.