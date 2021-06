Ænderne kommer

Ketty Lynge sikrede sig lige, at ænderne havde det godt, inden hun tog et par billeder til avisen. Foto: Privat

ÆNDER PÅ TUR Det lyder måske så småt, at det ikke er stort nok, til avisen, men der tager du fejl. Alene i weekenden ringede to borgere, fordi de var bekymret for ænder, der henholdsvis havde lavet redde på en altan og var gået vild i trafikken. Mandag var den gal igen, og tredje gang er lykkens gang i forhold til, at blive en del af Verdens Mindste Nyheder.

Af André Bentsen