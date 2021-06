Advarer mod helhedsplanen

Anonyme beboere advarer naboerne mod helhedsplanen. Foto: Brian Poulsen

carlsro Bestyrelsen i Carlsro ønsker at renovere de 901 lejemål i den store boligafdeling, så de bliver tidssvarende og lever op til nutidens krav. Det skal ske i forbindelse med en eventuel vedtagelse af en helhedsplan for hele boligafdelingen, men langt fra alle kan se fidusen i planen.

Af Christian Valsted

I årevis har bestyrelsen i Carlsro arbejdet med en plan, der, såfremt den til efteråret bliver godkendt af beboerne, vil betyde, at stort set samtlige 901 lejemål i Carlrso skal renoveres for et beløb, der kan ende på 1,2 milliarder kroner. Hvis helhedsplanen bliver godkendt af beboerne, vil der være mulighed for at opnå økonomisk støtte til dele af renoveringen fra Landsbyggefonden på 406 millioner kroner, hvilket dog stadig efterlader en større regning, som beboerne i sidste ende skal betale.

Og uanset, hvordan man vender og drejer tallene, vil det medføre huslejestigninger til beboerne. Ud af det samlede anlægsbudget for helhedsplanen, der fortsat er et udkast, udgør det ustøttede renoveringsarbejde 760 millioner kroner og lejerne i Langhuset og i rækkehusene kan forvente huslejestigninger på op til 35 procent.

Og lige netop huslejestigningerne er en af årsagerne til, at en gruppe beboere i Carlsro har delt en skrivelse rundt til deres naboer i Carlrso, hvor de advarer mod den helhedsplan, som bestyrelsen arbejder på.

”Det lyder godt med 400 millioner kroner i tilskud fra Landsbyggefonden, men beboerne i Carlsro skal selv betale 800 millioner kroner. Carlsro vil blive gældsat i helt enorm grad,” lyder det blandt andet i brevet, hvor de anonyme beboere, der står bag brevet, frygter, at flere nuværende lejere ikke vil have råd til at blive boende.

”De beder altså de nuværende beboere i Carlsro om at vedtage en helhedsplan, hvor mange af beboerne skal udskiftes med andre,” lyder det videre i brevet, hvor de anonyme beboere også advarer mod at tro på bestyrelsens skræmmekampagner og anklager bestyrelsen for at lyve.

Usande påstande

Bestyrelsen i Carlsro er bekendt med skrivelsen, der er omdelt til boligafdelingens beboere.

”Med hensyn til beboer-henvendelser, så svarer bestyrelsen ikke på anonyme af slagsen. Dette gælder også det omdelte brev, som både er fyldt med fejl og usande påstande,” lyder det i et skriftligt svar fra bestyrelsen i Carlsro til Lokal Nyt.

Bestyrelsen oplyser samtidig, at de løbende opdaterer beboerne ved udsendelse af breve som omdeles til beboerne i deres postkasser, når der er nyt i forhold til helhedsplanen.

I en mail oplyser formand Peter Lund Sørensen desuden, at beboerne vil blive indkaldt til et helhedsplansmøde den 22. august 2021.

Det var oprindeligt planen, at beboerne skulle være indkaldt til et møde tilbage i december måned sidste år, men flere omstændigheder har udskudt mødet.