Vil have lokale vacciner

På dagen, hvor han blev udnævnt til den næste Regionsrådsformand, besøgte Lars Gaardhøj, Kærene i Rødovre, hvor man forsøgte at overtale ham til at oprette et lokalt vaccinationscenter. Foto: Privat

Vaccinationer Hvis Rødovre skal fortsætte de gode takter med at holde kommunen væk fra nedlukningsgrænsen bør vi også få mulighed for lokale vaccinationscentre, mener borgmesteren, som forsøger at overbevise den nye regionsrådsformand.

Af André Bentsen

En af grundene til, at Rødovre flere gange har formået på rekordtid at kæmpe sig ned under nedlukningsgrænsen i perioder med høj smitte, skyldes især de nære testtilbud. Nærhed betyder nemlig noget både i forhold til en hurtig indsats i forhold til test og smittesporing, men også præventivt i forhold til at gøre det nemt at blive vaccineret.

Derfor havde Rødovres borgmester i tirsdags inviteret den kommende regionrådsformand, Lars Gaardhøj, til Kærene for at se betydningen af det lokale testcenter.

”Når tilbuddet er tæt på i hverdagen, hvor folk bor, så giver det en stor opbakning lokalt, og mange benytter sig af det. Det er det samme med vaccination,” lød det fra Søren og Karin, der som de lokale boligfolk viste rundt og forklarede, hvordan flere bliver testet, når muligheden er tæt på.

“Jeg er meget imponeret over den indsats, der ydes her i Kærene af Rødovre kommune, AKB og medarbejderne fra regionen. Det gør indtryk, at et stærkt lokalt fællesskab kan motivere rigtig mange mennesker til at bruge tilbuddet om test, og nok også en del, som normalt har svært ved at opsøge hjælp,” siger Lars Gaardhøj og tilføjer:

”Jeg vil gerne have alle med, og derfor inspirerer besøget mig i mit videre arbejde. Blandt andet med, hvordan vi ruller vaccinerne ud.”

Søren Lillevang, der er ejendomsleder i Boligselskabet AKB er slet ikke i tvivl om betydningen af det lokale testcenter.

”Der er mange mennesker, som bor her i området, som ikke ville være blevet testet, hvis vi ikke havde det her lokale tilbud. Det er helt sikkert, at vi får fat i mange flere, fordi det ligger her i Kærene. Jeg får henvendelser fra flere kollegaer rundt omkring i landet, som gerne vil have det samme. I virkeligheden kræver det ikke så meget, hvis man har et beboerlokale, men det har en kæmpe betydning for vores beboere,” siger han.





Prøver at overbevise regionen

Dermed gav han borgmesteren perfekte kort på hånden til at påvirke regionsrådet.

”Testcentret viser, hvor vigtigt det er med lokale tilbud i forhold til COVID-19. Når tilbuddet er tæt på i hverdagen, og tæt på hvor folk bor, så giver det en stor opbakning lokalt, og mange benytter sig af det. Det er det samme med vaccination. Jeg har i dag forsøgt at overbevise den kommende regionsrådsformand om, at vi skal have et lokalt vaccinationscenter i Rødovre,” siger Britt Jensen, der også understreger, at de lokale ansatte gør en kæmpe indsats med at holde smitten nede.

”AKB fortjener et stort skulderklap for det store arbejde, de gør, og det ansvar, som de tager for fællesskabet. De stærke lokale netværk er en stor del af forklaringen på, at det indtil videre er lykkedes os at holde smitten nede i Rødovre. Det er så flot gået.”