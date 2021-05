Vil du hjælpe miljøet i Rødovre

Torsdag kan du blive en del af Agenda 21-holdet og præge din lokale natur Foto: Arkiv

Miljø Mere end nogensinde før er der brug for bankende hjerter og grønne hænder til miljøet i Rødovre. Torsdag er der valg til Agenda 21 Gruppen.

Af André Bentsen

“Der er mere end nogensinde brug for, at behjertede sjæle arbejder for miljøet – i stort og småt.”

Sådan starter Agenda 21 Gruppen deres opfordring til læserne om at være med til at gøre en forskel lokalt.

I Rødovre er frivillige i Agenda 21 Gruppen nu på 21. år aktive for at udvikle Rødovre i en mere bæredygtig retning. Agenda 21 Gruppen er stiftet på grundlag af Rio-erklæringen, som blev vedtaget på FN-konferencen i Rio i 1992 med stemmer fra Danmark og 180 andre lande. Formålet er at bekæmpe overhængende miljøtrusler, undgå ressourcespild og styre mod en mere bæredygtig klode.

Lokalt har Rødovre Kommune konkrete forpligtelser, og hvert fjerde år fremlægger Rødovre Kommune sin ’Agenda 21 Strategi’ sammen med oplægget til en ny kommuneplan.

”Agenda 21 Gruppen er i tæt dialog med kommunen og afholder arrangementer i samarbejde med kommunen og forskellige foreninger og myndigheder, for eksempel Store Bededagsaften på Vestvolden og den årlige ’Ren Dag-kampagne,’” oplyser Jann Larsen, der er formand for Agenda 21 Gruppen.

Har du lyst til at være med eller vil du blot vide noget mere, så har du blandt andet muligheden torsdag den 27. maj 2021, hvor det årlige valg til Agenda 21 Gruppen holdes på Rødovregård, og hvor der fortælles om indsatsen i det forgangne år og planerne for der kommende år. Alle der bor eller arbejder i Rødovre, kan stille op til valget til gruppen.

“Men du kan også melde sig som deltager i en vore arbejdsgrupper uden at være medlem af Agenda 21 Gruppen. Alle kan komme med input til arrangementer og deltage som frivillig,” lover Jann Larsen.

Grundet COVID19, skal du medbringe et coronaspas eller en negativ test, der er max 72 timer gammel. Der gælder et afstandskrav på 2 meter.