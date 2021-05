Vil droppe kommunens samarbejde med Nemlig.com

Rødovre Kommune holder grundigt øje med Københavns Kommunes undersøgelse af arbejdsforholdene i Intervare, som SF og Enhedslisten foreslår kommunen dropper samarbejdet med Foto: Danish Street Docs

Arbejdsmarked Venstrefløjen i Rødovre foreslår på baggrund af en lang række afsløringer om forholdene blandt chaufførerne i Nemlig.com, at Rødovre Kommune afvikler alt samarbejde med virksomheden, der indirekte er involveret i udbringning af mad til ældre.

Af André Bentsen

Kritikken hagler ned over Nemlig.com i disse uger og det får nu SF og Enhedslisten til at foreslå, at Rødovre Kommune afvikler alt samarbejde med Nemlig.com.

”Rødovre Kommune har en indkøbspolitik, der fordrer, at dem vi handler med har ret til faglig organisering, ordentlige løn og arbejdsforhold,”lyder det fra samtidigt fra Peter Mikkelsen (Ø) og Kenneth Rasmussen (F).

”Historierne om arbejdsforholdene på nemlig.com synes uudtømmelige – ingen fast løn eller arbejdstid, ingen pauser og ingen optjening af ferie. Noget af det som fagbevægelsen har kæmpet for gennem hele fagbevægelsens levetid,”fortsætter de.



Holder øje med undersøgelse

Rødovre Kommune afviser dog direkte at have et samarbejde med Nemlig.com på nuværende tidspunkt.

I et skriftligt svar til Rødovre Lokal Nyt forklarer kommunen, at det eren mulighed for de borgere i Rødovre, der er visiteret til det, at benytte Intervare, der leverer dagligvarer til ældre, syge og borgere med handicap i mange af landets kommuner. Intervare er et datterselskab af Nemlig.com.

”Rødovre Kommune anvender derudover ikke Nemlig.com,”forklarer Rødovre Kommune.

Lokal Nyt har spurgt ind til de sociale klausuler, som kommunen har på en række områder for at sikre, at kommunens samarbejdspartnere har acceptable arbejdsforhold, og der understreger kommunen, at der ikke er nogen slinger i valsen, heller ikke i forhold til Intervare og Nemlig.com.

”Hvis vi bliver bekendt med, at klausulerne ikke overholdes, får det konsekvenser,”skriver Rødovre Kommune, der understeger, at de har en stor interesse i, at samarbejdspartnere overholder arbejdsmiljøregler og danske arbejdsforhold, og en klar forventning om, at samarbejdspartnere sikrer det.

”Hvis det modsatte er tilfældet, vil vi reagere med det samme,”påpeger kommunen, der på baggrund af de oplysninger, der har været i dagspressen, for flere uger siden har været i kontakt med Intervare, som blandt andet har oplyst, at Intervare og Nemlig.com har separate ordninger på transportområdet, og at der er tegnet overenskomst for så vidt angår medarbejderne i deres varehus.

”Derudover følger Rødovre Kommune nøje den undersøgelse, som Københavns Kommune har sat i gang, hvor de undersøger arbejdsforholdene i Intervare. Undersøgelsens resultater vil have betydning for, hvad Rødovre Kommune beslutter fremadrettet i forhold til brug af Intervare,”lyder det fra Rødovre Kommune.