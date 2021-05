Varetægtsfængslet for narkosalg

Den 30-årige er foreløbig blevet varetægtsfængslet i fire uger. Foto: Arkiv

politi På baggrund af en længerevarende efterforskning kunne Københavns Vestegns Politi i forgårs anholde en 30-årig mand i Rødovre. Manden er mistænkt for at sælge narko.

Af Christian Valsted

En 30-årig mand nægtede sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig, da han i går sad på anklagebænken i et grundlovsforhør, der foregik bag lukkede døre i Retten i Glostrup.

Noget kunne dog tyde på, at den 30-årige har lidt af et forklaringsproblem, for da han i forgårs blev anholdt i Rødovre, var han i besiddelse af 50 gram kokain.

Han er derfor mistænkt for narkosalg og han blev sigtet for at være i besiddelse af de 50 gram kokain, som anklagemyndigheden mener skulle sælges videre.

Den mistænkte blev også sigtet for at ligge inde med et større kontantbeløb.

“Han er sigtet for at pengene stammer fra videresalg af kokain,” lyder det fra Michelle Lindegaard, der er anklager hos Københavns Vestegns Politi.

Den 30-årige er foreløbig blevet varetægtsfængslet i fire uger.