Unge i nyt bofællesskab skal hjælpe hinanden 

Borgmesteren og formanden for Udsatterådet kigger nærmere på det sted, hvor nye ungdomsboliger er udset til at skulle samle tre vidt forskellige grupper i bofællesskab og lejemål. Foto: Brian Poulsen

Ungdoms Der skal være plads til alle i Rødovre, hvor boligpriserne især de udfordrede unge til at sove på vennernes sofaer. Nyt projekt skal samle tre vidt forskellige grupper unge i bofællesskab, hvor de skal holde hinanden til ilden.

Af André Bentsen

Hvis Rødovre også i fremtiden skal være en blandt by med plads til alle, er der brug for nye ungdomsboliger, mener kommunen, der har sendt en ny lokalplan i høring.

Den åbner for opførelsen af 21 nye boliger med Espelunden i baghaven, første parket til ishockeyhallen og udkig til heste og får.

Bedre start på voksenlivet kan de 35 til 50 unge, som kommer til at bo der, næppe ønske sig. De kommer til at være en ligelig blanding af udfordrede unge, eliteidrætsudøvere og unge fra boligventelisterne.

”Det er helt afgørende, hvis vi skal bevare Rødovre som en blandet by, at der også er boliger, som er til at betale for folk med helt almindelige indkomster og for vores unge mennesker,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

Vi møder hende for foden af den kunstige kælkebakke, et stenkast fra, hvor de nye boliger, skal opføres. Ved hendes side står Lars Ahlstrand, formand for Udsatterådet, der har været med fra start i processen.

”Vi er meget optaget af, at der ordentlige boliger til unge, for den base er den vigtige. Vi ved, at der er mange almindelige mennesker, der ikke kan finde et sted at bo i Rødovre, men der er også nogle udfordrede, som har endnu sværere ved det. Vi ved ikke, hvor mangen det er et reelt problem, og vi tror på, at det her kan være med til at løse problemet,” siger Lars Ahlstrand.

Han er imponeret over kommunens indsats.

”Tit er der langt fra tanke til handling, men der har været bred politisk opbakning fra start og derfor er det også gået hurtigt,” siger han og tilføjer:

”Det er ikke set før, det projekt, vi skal i gang med, så det er spændende, kommunen tør gå forrest. De unge skal have ligeværdige vilkår. Bo på samme måde og betale det samme. Det skal ikke være boliger, der ligner ghetto eller er stigmatiserende. Det skal ikke være folk, der vil flytte ind for at få en bolig. De skal være motiverede for tanken bag.”

Inspirere hinanden

Boligerne kommer til at være billige at bo i, men da det bliver almennyttigt kan huslejen holdes nede, uden det går ud over kvaliteten. Selve byggeriet bliver en kombination af bofællesskab og delte lejligheder.

”Alle unge forpligter sig til at være en del af og bidrage til fællesskabet. Der vil også være tilknyttet støtte-kontaktpersoner fra kommunen til boligerne,” siger Britt Jensen, der tror på, at de tre grupper kan løfte hinanden og skabe en positiv livsspiral.

Det gælder også idrætsudøverne, som kommunen gerne vil tiltrække, men det ændrer ikke på, at det betyder meget for den tidligere socialudvalgsformand, at Udsatterådet har været med til at sætte fokus på denne løsning for de udsatte unge.

“Det betyder meget for mig, at vi hjælper lige netop de unge, som ofte har allermest brug for en bolig og en god start på voksenlivet. Jeg er meget taknemlig for, at Udsatterådet har sat det her problem på dagsordenen, og at vi i samarbejde har fundet en vej. Det viser, at samarbejde er en styrke for vores fællesskab og for udviklingen i byen,” understreger Britt Jensen.

Den første lokalplan blev sendt i høring for et par måneder siden, og der har været et borgermøde i det fri, hvor boligerne skal opføres, hvor unge og idrætsforeninger var med. Nu er lokalplanen i høring, og hvis alt går som det plejer, kan Rødovre Kommune derefter udbyde sagen til et selskab, der kan ane første spadestik i starten af 2022.