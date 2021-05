Ukrudtsbrænder satte fut til træ

Pas på med ukrudtsbrænderen. Det må være læren for en husejer på Årslevvej efter at beboeren på den lille villavej søndag eftermiddag var gået i haven med ukrudtsbrænderen. Foto: Jon Henriksen/ Danishstreetdocs

ups Det så voldsomt ud, da en ukrudtsbrænder søndag eftermiddag var årsag til, at et stykke af Tårnvej blev indhyllet i røg.

Af Christian Valsted

Pas på med ukrudtsbrænderen. Det må være læren for en husejer på Årslevvej efter at beboeren på den lille villavej søndag eftermiddag ved 14-tiden var gået i haven med ukrudtsbrænderen.

Flammerne fra den effektive ukrudtsdræber fik nemlig fat i et træ og det sendte en stor røgsky udover Tårnvej.

Avisens fotograf Jon Henriksen kom cyklende fordi, netop da røgen skyllede indover Tårnvej og han beretter, at haveejeren hurtigt fik styr på situationen og flammerne med en haveslange.