Træner op til 55 timer om ugen

Søren 'zibron' Geertsen er in-gamer leader hos DREAM, der i denne sæson spiller i landets bedste række i computer- spillet Counter-Strike. Foto: Presse

esport 25-årige Søren ’zibron’ Geertsen er alderspræsident og holdkaptajn hos DREAM. Han har dedikeret sig 100 procent til sporten og drømmer om at gøre sin hobby til en levevej.

Af Christian Valsted

Det lokale Counter-Strike-hold DREAM er rykket op i landets bedste række, hvor de har ambitiøse planer om at spille med i toppen af POWER-Ligaen. Indehaveren af DREAM, Daniel K. Gustavsen, har tidligere udtalt, at det lokalt forankrede hold, der har base i Rødovre Centrum, har nationale og globale ambitioner og en de spillere, der skal føre Rødovreholdet mod toppen, er 25-årige Søren ’zibron’ Geertsen.

Som holdets anfører, eller in-game leader, som det hedder i Counter-Strike, tager han de vigtige beslutninger, når kampene udkæmpes, ligesom han er den spiller på holdet, der taler mest under kampene.

”Der er mange taktiske aspekter i løbet af en kamp og jeg forbereder mig ekstremt meget inden hver kamp, så jeg er forberedt på vores modstander,” fortæller Søren Geertsen, der, på trods af at være en af de vigtigste spillere hos DREAM, befinder sig ufattelig langt fra Vestegnen.

”Jeg sidder og spiller med fra Grenå i Jylland, men jeg føler mig bestemt som en del af fælleskabet. DREAM har været dygtige til at være meget inddragende, så selvom vi ikke mødes fysisk, har vi alligevel opbygget tætte bånd,” siger Søren ’zibron’ Geertsen, der glæder sig til at spille kampe i Rødovre.

”Når vi træner, foregår det online, ligesom når vi spiller kampe. Inden træning og kampe, sidder vi og sludre lidt med hinanden. Vores sport foregår online, så vi mødes ikke så ofte fysisk,” siger ’zibron’, der dog håber, at det kommer til at ændre sig på sigt.

”Vi kommer til at spille kampe fra vores hjemmebane i Rødovre Centrum og jeg håber, at vi stille og roligt kan opbygge en fed fankultur. Måske endda med tilskuere til kampene,” fortæller den 25-årige Counter-Strike-spiller.

Drømmer om at blive professionel

Søren Geertsen har spillet computerspillet Counter-Strike siden han var 12 år gammel.

Som så mange andre unge på den alder, fandt han skydespillet ekstremt sjovt og det gik hurtigt op for ham, at han var bedre end klassekammeraterne.

”Jeg kunne hurtigt fornemme, at jeg var god til spillet og siden har det ene bare taget det andet,” siger Geertsen, der i dag studerer til multimediedesigner, men ellers bruger han al sin fritid på at træne. I alt bruger Søren ugentligt op til 55 timer foran skærmen.

”Hvis man vil være blandt de bedst spillere, kræver det træning og så skal man have sine prioriteter i orden. Jeg træner ofte langt mere end et fuldtidsjob, men det er nødvendigt, for konkurrencen er hård og der er mange spillere om buddet,” siger Søren ’zibron’ Geertsen, der ikke lægger skjul på, at han drømmer om at blive fuldtidsprofessionel Counter-Strike-spiller.

”Det stræber jeg efter, men Rom blev ikke bygget på en dag og i første omgang glæder jeg mig til den videre rejse med DREAM,” siger ’zibron’.