Tonny blaffede til Barcelona – tog fire år at komme hjem

Ser du folk, som Tonny, der har brug for hjælp i hverdagen, så saml dem op, sådan som de har brug for det, eller også henvis dem til Hjælpebanken Rødovre, hvor der altid er hjælp at hente fra de 900 medlemmer. Foto: Red

Blaffede hjem Det er for det meste gyserfilm, der starter med, at den naive bilist samler en blaffer op på sin vej. Der er dog mere røverhistorie og god karma, end blod og drama over Tonny, der forleden blaffede sig vej hjem til Brunevangen.

Af André Bentsen

Det sker ikke så tit længere, at man ser en mand eller kvinde stå med viftende tommelfinger i vejkanten, klyngende til et håb om at blive samlet op og kørt et stykke på vej.

Derfor havde Tonny fra Brunevang, da også stillet sig helt ud på vejen, så man ikke rigtig kunne undgå at se ham, og hans stok, da han forleden havde brug for hjælp til at komme hjem.

Så selvfølgelig samlede vi ham op.

”Jeg er jo en gammel mand i 70erne, der plejer at lave sjov med, at de sidste fire tal i mit telefonnummer, er mit fødselsår (1890, Red.),” siger Tonny Schenstrøm, der faktisk ikke blaffer så tit, men gerne lige ville teste af, hvor meget folk hjalp hinanden her i Rødovre.

Men det er dog ikke første gang, han tomler den hjem.

”Da jeg var ung tog jeg den hele vejen til Barcelona, men så kom jeg ikke længere. Til gengæld blev jeg der i fire år, griner Toni, der vendte tilbage til København i 1980’erne, hvor han båede nåede at arbejde med Det Kongelige Teater i Tivoli og som fotograf på en lokalavis på Nørrebro.

Nu er han dog glad for at bo i Rødovre.

”Jeg elsker det. Jeg har aldrig fået så meget hjælp, som da jeg flyttede til Rødovre. Københavns Kommune er syge i hovedet, men i Rødovre hjælper alle hinanden. Bare se her. Det virkede, så det gør jeg helt sikkert igen,” griner den charmerende blaffer.





Meld dig ind i Hjælpebanken Rødovre her:

https://www.facebook.com/groups/401520771030144