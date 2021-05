Tømmer IrmaByen toiletter i Rebæk Sø

Rødovre Lokal Nyt vil følge op på sagen, der både kan ende i politianmeldelser og bøder, hvis det viser sig, at kloakledninger fra IrmaByen er blevet tilsluttet det forkerte net og derfor leder spildevand ud i Rebæk Sø. Foto: Arkivfoto: Brian Poulsen

Spildevand på afveje Ny undersøgelse viser, at spildevand fra Iblandt andet IrmaByen måske ledes ud i Rebæk Sø, der nu er dybt forurenet.

Af André Bentsen

Græsset er ikke altid grønnere på den anden side. I hvert fald ikke, hvis man tømmer sit toilet i deres sø, som det måske er tilfældet med en besynderlig sag mellem Hofor, Hvidovre, Brøndby og Rødovre Kommuner.

En undersøgelse viser nemlig, at der er mistanke om, der udledes spildevand fra Rødovre i nabokommunens sø.

”I Rødovre Kommune er der begrundet mistanke om, at der fra det nye, store boligområde Irmabyen også er ulovlige fejltilslutninger af spildevand til de regnvandsledninger, der leder vand til Rebæk Sø,”fremgår det af notatet, som Hvidovre Avis er kommet i besiddelse af.

”Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet. Det ser foreløbigt ud til, at der i to kommuner – Rødovre og Hvidovre – er fejlkoblinger. Det betyder, at nogle måske har taget fejl af tilslutning til regnvandskloak og spildevandskloak og har koblet sig forkert på HOFORs ledninger. Den igangværende undersøgelse har til formål at afdække, hvor der eventuelt er sket fejl,”lyder det i et skriftligt fælles svar til Hvidovre Avis fra Hvidovre Kommune og HOFOR.