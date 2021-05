To fluer med ét gravesmæk

To store aktører slår sig sammen, når der skal graves på Brandholms Allé. Vi har lovet at minde om, at der er gratis tilslutning til fjernvarmenettet året ud. Foto: VEKS

Vejarbejde Hvis du har været så ekstremt uheldig at bruge Rødovrevej i de sidste par måneder, ved du, hvor irriterende det er, at nogen er i gang med at grave i jorden, uden, at der egentlig sker noget mærkbart. Sådan bliver det ikke når VEKS og fjernvarmeforsyningen koordinerer deres projekter på Brandholms Allé.

Af André Bentsen

Der findes næppe noget, der kan få blodet i kog, som vejarbejde. Det skulle da lige være den slags gravearbejde, der virker ulogisk og langsommeligt. Derfor er VEKS og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, RKF, også glade for at at kunne koordinere deres respektive fjernvarmeprojekter i en samgravningpå Brandholms Alle fra Rødovre Parkvej til Rødager Alle.

I stedet for at genere beboerne to gange over længere tid, bliver det altså kun til én irritationsrunde. Men den skulle efter sigende være det hele værd.

”Formålet er for det første, at man kun generer beboerne EN gang. For det andet sparer vi ressourcer, da det jo i sagens natur er billigere at grave en gang i et område i stedet for at have separate, stort set parallelle opgravninger,” fastslår Kim Gravil, der er ledningskoordinator hos VEKS.



To opgaver

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning står foran et konverteringsprojekt, som tilbyder grøn fjernvarme til Espely-kvarteret og Valhøj Erhvervskvarter.

Samtidig er VEKS i gang med et vedligeholdelsesprojekt, hvor fjernvarmetransmissionsledninger renoveres ved at udskifte muffer og reetablere defekte overvågningstråde. Alt sammen for at sikre fjernvarmeforsyningen til VEKS’ kunder deriblandt Rødovres fjernvarmekunder.

”Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning og VEKS ser begge store fordele i en samgravning. Det er (underligt nok) noget, man stort set aldrig ser i vores branche – eller hos andre forsyninger for den sags skyld,” konstaterer Kim Gravill.

På sidevejene starter opgravningerne medio maj, hvorimod anlægsarbejdet på Brandholms Alle omkring skolen først bliver sidst i juni tilpasset skolernes sommerferie.