To års fængsel for røveri mod massageklinik

Kun én ud af seks mistænkte kunne dømmes for det voldelige røveri mod en massageklinik i Rødovre i oktober 2019. Han er nu blevet idømt to års fængsel. Foto: BP

Røveri En 20-årig mand er blevet dømt to års fængsel og fået an advarsel om udvisning for et overfald med fem andre mod en massageklinik i 2019. Han var den eneste, der blev dømt.

Af André Bentsen