Tager Venskabstrappen til Børnenes Port

Torsdag morgen blev kunst på Hendriksholm Skole indviet. Foto: Brian Poulsen

Kunst Rettigheder, demokrati og børns vilkår byder dig fremover velkommen, når du går ind på Hendriksholm Skole, hvor to nye kunstværker, inspireret af eleverne selv byder velkommen.

Af André Bentsen

”I marts måned for et år siden mødtes vi med eleverne og skar de relieffer, som har med Verdensmålene at gøre. Det er Jeres egne kunstværker om at planter og dyr og mennesker skal overleve og leve godt, der tager imod her på skolen nu,” sagde billedhuggeren Peter Hesk, som har udført værket, under indvielsen af den nye port, der hviler på skolens eksisterende søjler.

På den måde bindes fortiden og fremtiden sammen af de elever, der har været med til at udforme indgangen her i nutiden.

I det hele taget er de to nye kunstværker noget man ikke bare skal kigge på. De skal inspirere til undervisning og snak om demokrati og rettigheder, Verdensmål og børns vilkår.

”Det er også med til at understrege alvoren omkring det arbejde i laver med rettigheder. De to kunstværker to fantastisk vartegn, der understreger skolens profil som rettighedsskole,” siger Rødovre borgmester, Britt Jensen (S).

Hun gav stolt ordet videre til formand for Rødovre Kunstråd, Lene Due, da det andet kunstværk, Venskabstrappen skulle indvies.

Trappe til udsigt og indsigt

Her var tre klasser mødt op fordi de har været med til at finde på navnet til værket, men i fremtiden er det meningen, at alle elever skal kunne bruge trappen, som består af sten og skulpturerer, der repræsenterer, hver deres artikel i Børnekonventionen, som en del af undervisningen og det fortsatte arbejde med rettigheder på skolen.

”Venskabstrappen viser på en symbolsk og konkret måde arbejdet med børnekonventionen, som skal støtte op om arbejdet med artiklerne. På toppen ser man børn, der hjælper hinanden til at kunne se ud over hækken til byen og livet uden for,” siger Lene Due.

Børnene er formet i bronze og repræsenterer eleverne og på sin egen måde, rækker Malene Bjelkes kunstværk ud mod de mange gående på boulevarden, der tydeligvis ikke kan lade være med at kigge på den skulptur hun startede på for hele to år siden, hvor hun første gang kom til Rødovre med skitser under armen.

Det kommer hun snart igen.

”Der kommer også en lang billedflise med skitser af eleverne, der bruger de enkelte fliser og det de symbolerer. På den måde binder værkerne indenfor og udenfor hinanden sammen,” siger Lene Due og fortsætter:

”Malene har skabt et værk, eleverne helt naturligt har taget til sig. Endda så meget, at græsset er blevet slidt, og vi allerede har måtte ligge nyt græs.”

Værkerne blev indviet med klapsalver og så var der ellers is til børnene inden de skulle tilbage til klasselokalerne og se de film, som Christoffer Askmann har lavet om tilblivelsesprocessen mellem kunstnere og elever.

Du kan se filmene her:

’Børnenes Port’

https://www.jottacloud.com/s/10615fef4d5ebd54fc8bd820174f69d37a9

’Venskabstrappen’

https://www.jottacloud.com/s/106e08f653761974279a95393b5771beadf