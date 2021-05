Styrk dit mentale helbred i naturen

Nu kan du få hjælp til sanse- og åndedrætsøvelser i din lokale natur med to lokale kvinder gennem AOF. Foto: Paldan

NATURLIG STYRKE Naturens indflydelse på vores mentale sundhed bliver stadig mere dokumenteret. Nu kan du komme med Annette og Helene til løb, sanse- og åndedrætsøvelser i naturen i Rødovre.

Af André Bentsen

Sammen med AOF og dygtige undervisere kan du nu få hjælp til at bruge Rødovres grønne områder til at styrke din mentale sundhed.

Det sker gennem sansemættende løbeture med Annette og Helene, der har løbet sammen på stierne i dit nabolag og tilføjet mentale øvelser.

”Vi satte tempoet ned og rettede opmærksomheden ud mod naturen. Vi lyttede til fuglene, fornemmede vinden mod huden og lagde mærke til duftene,” fortæller Annette Snitkjær.

”Vi går altid glade hjem fra løb, men den tur kunne noget mere. For udover at vi i flere timer var i godt humør, så havde vi et ekstra overskud. Både et mentalt og fysisk overskud. Så den første tur blev til mange flere,” supplerer veninden Helene Kemp.

De to kvinder afholdt de første kurser gennem AOF i efteråret og er nu klar til at hjælpe endnu flere.

”På kurserne løber deltagerne ikke. Men ellers minder kurserne meget om det, vi selv har haft gavn af. Vi varmer op med åndedrætsøvelser, inden vi går en tur i én af Rødovres grønne oaser. Mens vi går, retter vi sanserne ud mod naturen, f.eks. dufter vi til udvalgte planter og lytter efter mønstre i fuglenes sang. Åndedræts- og sanseøvelser skaber nærvær, og deltagerne mærker, hvordan kroppen slapper af og tankerne falder til ro,” siger Helene Kemp, der understreger, at du får mest ud af naturens gavnende effekt, hvis du er fuldt tilstede i naturen.



Bevægelse og ro

Det kan virke sjovt at skulle finde ro, mens man bevæger sig, men det er præcis, hvad kurset omfavner, og som altid gør øvelse mester.

”Man kan sagtens gå en tur, hvor man går og snakker med andre. Bare det, at man bevæger sig vil være godt for både den mentale og fysiske sundhed. Men hvis man vil have det fulde udbytte af naturens sundhedsfremmende effekt, skal man rette opmærksomheden udad og være et hundrede procent tilstede. Det sidste er faktisk vanskeligt, med mindre man bruger sanseøvelserne, hvor opmærksomheden bliver fastholdt i en ting ad gangen, forklarer Annette.



Refleksion og kreativitet

Der er mange ting i naturen, der lægger op til eftertænksomhed. Årstidernes kommen og gåen, træerne der skygger for lyset og skyerne, der konstant er under forandring. Og så det kan bruges til at være opmærksomt til stede i naturen.

”Vores kurser indeholder altid en naturopgave, der lægger op til refleksion eller til at være kreativ. For eksempel at skabe små kunstværker af de materialer, man kan finde på en gåtur. At finde det materiale, der skal indgå i værket er som at være på rav-jagt; i et stykke tid er man udelukkende fokuseret på opgaven, mens bekymringerne må vige for en stund,” fortæller de to naturelskere, som dog understreger, at du nok ikke skal gøre dig håb om at finde rav i Rødovre.

”Men så er der så meget andet spændende.”



Styrk din mentale sundhed i naturen

AOF har valgt at tilbyde kurset, fordi mange har været tvunget til hjemmearbejde under coronakrisen.

”De fleste af os glæder os til at komme i gang, men frygter måske også at vende tilbage til en travl hverdag fyld med støj, stress og højt tempo. Det er nu muligt at gennemføre aktiviteter og undervisning udendørs, så det er vi selvfølgelig glade for at kunne hjælpe med,” understreger AOF’s formand, Henning Elmelund.