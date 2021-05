Skytteforening klar til sæsonstart

De gamle lokaler under Vestbad er under total renovering, men skytteklubben åbner op i midlertidige lokaler i Brøndbyvester. Foto: Brian Poulsen / arkiv

skydning De må stadig vente med at flytte ind i de spritnye og moderne lokaler under Vestbad, men Rødovre Skytteforening starter sæsonen i denne uge.

Af Peter Fugl Jensen

De har været så grueligt meget igennem hos Rødovre Skytteforening, men nu lysner det for alvor i foreningen, der har hjemme under Vestbad.

Eller det vil sige i lokalerne hos Brøndbyvester Skytteforening, hvor de har til huse, mens lokalerne under Vestbad bliver renoveret til moderne standarder indenfor skydning.

“Der arbejdes hårdt på at blive færdig med indretningen af vores gamle lokaler under Vestbad, der har gennemgået en fantastisk ombygning, hvor alle banerne er renoveret fra gulv til loft, med en ny belysning og en ventila-

tion, der opfylder alle miljøkrav,” forklarer formand Jens Grønlund. Han fortsætter:

“De 10 baner har alle hæve-sænkeborde, der kan justeres efter behov, samt to baner der kan tilpasses kørestolebrugere, så de også har mulighed for at dyrke skydesporten. Noget helt nyt er, at vi går fra skiver af pap til et internationalt anerkendt elektronisk markeringsanlæg,” siger formanden

System til nationale og internationale konkurrencer

På hver bane står en skærm, hvor skytten selv kan vælge det skydeprogram, der ønskes, og se en markering af hvert enkelt skud, og efterfølgende kan resultatet printes ud.

“Skytten har mulighed for at vælge mellem at skyde på to afstande, alt afhængig af det valgte skydeprogram, eftersom det elektroniske markeringsanlæg kan flyttes fra 10 til 15 meter,” siger Grønlund, der glæder sig over, at det nye system også giver mulighed for blinde at dyrke skydesporten på et specielt lydanlæg.

De nye baner betyder, at Rødovre Skytteforening også kan afholde nationale og internationale konkurrencer.

“Alle interesserede for skydesporten er velkommen i de nye omgivelser,” siger Jens Grønlund, der håber på mange nye ansigter i denne sæson.