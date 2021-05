SF vil bortadoptere vejkanter

SF ser gerne, at Rødovre Kommune hopper med på vognen og tilbyder borgere mulighed for gratis at forvandle kedelige asfaltpletter til små mikro-haver. Foto: SignElements

grønne tanker ”Lad Rødovre blomstre,” lyder det i et nyt forslag fra SF, der meget gerne ser, at Rødovre Kommune hopper med på vognen og tilbyder borgere mulighed for gratis at forvandle kedelige asfaltpletter til små mikro-haver.

Af Christian Valsted

På Frederiksberg har politikerne fået en god idé. I et forsøg på at øge biodiversiteten og forgrønne den tætbefolkede kommune, kan borgere ansøge om at få deres egne gadehaver, hvor de selv står for at passe planterne og dyrke jorden.

Og det er ikke kun på Frederiksberg at idéen med små borger-haver blomster. Flere kommuner har taget idéen til sig og lokalt er SF fortalere for, at Rødovre Kommune gør det samme.

”Hvad skal vi gøre med alle de forældreløse stykker grønt i Rødovre, som ingen tager sig af? Og alle de fortabte pletter asfalt, som ligger uudnyttet hen, mellem cykelstier og fortorve, langs stier og ved kommunale bygninger?,” spørger SFs lokale medlem af Kommunalbestyrelsen, Kenneth Rasmussen, inden han selv svarer.”De skal da adopteres af Rødovres borgere, som har lyst til få lidt grønt mellem fingrene. Lad os få en ordning med mikro-byhaver, hvor alle byens borgere kan få tildelt et lille stykke grønt, som kan sås med blomster eller et stykke asfalt, hvor man kan stille et højbed,” siger han.

Ikke kun for fornøjelses skyld

Ligesom Frederiksberg er Rødovre en af landets tættest befolkede kommuner, så hver kvadratmeter tæller for at gøre byen mere grøn, lyder det fra SF.

” Vi foreslår, at kommunen tildeler frivillige små stykker offentlig grund, som kan forskønne vores by med blomster og planter. Vi er jo mange, der elsker Rødovres byliv, men også kan have behov for at få lidt jord under neglene. Faktisk er bynatur så vigtigt, at det er en officiel del af sundhedsmyndighederne strategi for at holde mennesker sunde og raske, for grønne områder mindsker stress, depression og selv demens,” forklarer Kenneth Rasmussen.

Og selvom det lyder hyggeligt med højbed, vilde blomster og jord under neglene, så er det ikke kun sjov og ballade.

”Vi står midt i en naturkrise, hvor sommerfugle og bier forsvinder fra vores natur. Faktisk er 12 danske arter af sommerfugle og tre fjerdedele af alle bier helt forsvundet de seneste årtier. Det er både trist for os og bekymrende i et større perspektiv, for når insekterne forsvinder, går det ud over hele vores natur,” fortæller Troels Stru Schmidt, der er lokal folketingskandidat for SF.

Han er ikke i tvivl om, at de små mikro-byhaver på gadehjørne og langs vejkanter kan gøre en forskel.

”Ja, absolut. For bier og sommerfugle er byen en ørken, og små oaser gør hele forskellen for, at de kan hvile sig og finde føde. I andre kommuner er borger-haver en stor succes og vi har så mange steder, der kunne blive grønnere, og så mange borgere, som vil gøre en grøn indsats. Kommunen kunne tildele frø-poser med vilde blomster, og spare pengene på græsklipning og pasning,” lyder det fra Troels Stru Schmidt.

Bakker op om Idéen

Hvis idéen om små borger-haver skal føres ud i livet lokalt, skal forslaget først behandles og godkendes politisk. Om det sker må tiden vise, men hos de Konservative er der umiddelbart opbakning til forslaget.

”Der igangsættes rigtigt mange spændende grønne projekter i Københavns-området i disse år, som vi med stor fordel kan lade os inspirere af. Vi er meget opsat på at få en grønnere by med større biodiversitet. Det hér projekt lyder samtidig som en god måde at engagere borgerne i deres lokalsamfund. Jeg tror det er en god måde at gøre byen grønnere på,” lyder det fra Konservatives gruppeformand Kim Drejer Nielsen.

Hvad synes du? Kunne du være interesseret i at passe en lille mikro-have langs en af Rødovres vejkanter?