Sæsonåbning i tennisligaen

tennis For første gang skal Rødovre Tennisklub udfordre landets bedste tennisspillere i ligarækken. Samtidig har klubben oprustet på kvindesiden. En spændende sæson starter på lørdag.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre har aldrig været så stærke i tennis, som i denne sæson, så det bliver en særdeles spændende sæson for klubben på Rødovre Parkvej, når herrerne skal levere serve-es og velplacerede returneringer i landets stærkeste række, mens kvinderne i 2. division har fået styrket truppen, der godt nok er meget ung, men alligevel er den stærkeste i årtier, som Rødovre har stillet op med.

Der venter med andre ord en særdeles spændende sæson og den starter på lørdag ude mod Hørsholm-Rungsted, der er et hold, som Rødovre skal besejre, hvis de skal gøre sig håb om en top 4 placering, der giver adgang til slutspillet.

“Det gælder om at få så mange point som muligt mod de fem bedste hold, som er Give, Gentofte, KB, Lyngby og HIK. Vi må bare erkende, at de er fem oplagte kandidater til at holdene i Final 4,” siger træner Einar Schwartz. Han fortsætter:

“Til gengæld skal vi helst vinde over de to andre hold uden for top 5, som er Hørsholm-Rungsted og Fruens Bøge. Vores debutsæson i landets bedste række er i første omgang at beholde pladsen i elitedivisionen og for at lære så meget som muligt.”

Rødovre spiller også ude i den anden runder, hvor de skal til Give.

Lørdag den 22. maj er sæsonens første hjemmekamp, når Gentofte kommer på besøg.

Markant stærkere hold

Stortalentet Sofie Vindberg Nielsen har stået meget alene med sejrene på Rødovres damehold i 2. division, men det bliver der formentlig ændret på i den kommende sæson.

“Holdet blev allerede styrket i efteråret og med yderligere tilgang af Olivia Thiemke fra KB har vi et ungt lovende hold, der er stærk på alle pladser. Det har potentiale til at løfte niveauet yderligere de kommende år,” siger tennisformand Poul Lundberg Andreasen.

Dameholdet starter turneringen den 13. maj hjemme mod KFUM.

Olivia Thiemke i den gule bluse er kommet til Rødovre fra KB, mens Sofie Vindberg Nielsen er “født” rødovrespiller.

Dameholdet

Olivia Thiemke (18 år ), fra KB

Sofie Vindberg Nielsen (18 år)

Mariam Hassouneh (14 år), fra Farum

Anna Salquist Stille (20 år), hjælpetræner

Cecilie Refsgaard (21 år), har holdt pause

Herreholdet

Rasmus Schwarz

Marcin Gosieniecki

Jonas Schwarz

David Dark Hansen.

Alexander Schou, fra Lyngby

Supplerende udlændinge

Michal Mikula, Polen

Mikko Malinen, Sverige, collegespiller i USA

Frank Wintermantel, DG Weinheim, Tyskland

Jonas Lüetjen, Tyskland,

David Perez Saenz, Spanien