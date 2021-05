Sælger billeder for at hjælpe læger i Indien

Lokal fotograf sælger sine billeder fra Indien for at støtte Læger Uden Grænsers arbejde i den nye katastrofezone. Foto: Bablu Virinder Singh Virdi

Læger Uden Grænser Bablu Virinder Singh Virdi er en kunstner bag et kamera. Intet mindre. Nu kan du få fingrene i hans billeder og samtidig støtte Læger Uden Grænser, der kæmper en vild kamp lige nu i coronaramte Indien.

Af André Bentsen

Alle set og hørt om den desperate situation i Indien, hvor hospitalerne er lagt ned, og folk dør på gaden, mens deres desperate familiemedlemmer er på jagt efter ilt til dem. Mennesker, der med den rigtige behandling ofte ville overleve vel at mærke.

Også Bablu Virinder Singh Virdi.

Til daglig lever han i Rødovre, men på sine mange rejser har han udviklet et øje for motiver og farver, som kun få kan hamle op med.

Derfor sælger han nu nogle af sine billeder for at samle penge ind til Læger Uden Grænsers arbejde i Indien.

”Jeg tror på filosofien om, at man altid skal forsøge at give noget tilbage. På alle mine rejser er jeg blevet meget fascineret af, hvordan mennesker, der næsten ingenting har, alligevel viser mig gæstfrihed og imødekommenhed,” siger Bablu og fortsætter:

” Vi har det så godt materielt i Danmark, så vi er nødt til at dele mere med dem, der har mindre og hjælpe, hvor vi kan. Hvad enten, det drejer sig om naturkatastrofer eller pandemier, så rammer det ekstra hårdt, når befolkningen i disse områder ikke kan få den hjælp, de har brug for.”

Katastrofezone

Læger uden Grænser har stor erfaring med at operere i verdens brændpunkter, og kalder netop nu Indien for en katastrofezone.

”Regeringen kan ikke følge med antallet af syge. Vi mangler tests, ilt, medicin og vacciner. Samtidig er der ikke nok intensivsenge. For kort tid siden blev 500 senge på et af hospitalerne i New Delhi fyldt op på bare tre timer. Vores sundhedssystem kollapser. Mennesker dør, som kunne have været reddet, hvis vi havde været forberedt. Det er en katastrofezone,” understreger en af lægerne, Leena Menghaney.

Et nødråb, der fik Bablu til at sætte sine billeder til salg.

”Jeg har valgt denne tilgang i et håb om, at mine billeder vil være med til at motivere flere mennesker til at donere, i det de også får noget konkret ud af deres donanation,” siger Bablu, der har været rundt i hele landet og derfor kan skildre hele Indiens mangfoldighed.

Hvad er det billeder kan?

”Billeder er kommunikation, og med mine portrætter sætter jeg ansigt på de mennesker, der måske har brug for hjælp, hvad enten de bor i byer eller på landet.”

Du kan støtte Bablus indsamling ved at bestille enten postkortsæt eller billeder i A2-størrelse inde på Vilhof.dk, så sender han beløbet ubeskåret videre til Læger uden Grænser.