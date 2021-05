Sådan skaber du den perfekte bar for en aften

SPONSORERET INDHOLD Er du kendt for at være festens midtpunkt? Elsker du at dele ud af din glæde ved at feste? Vil du have mulighed for invitere både venner, naboer og familie til fest derhjemme? Så kan du faktisk skabe din helt egen bar, hvor du har plads til alle dem, der vil med til fest.

Det er faktisk slet ikke umuligt at få en god bar derhjemme, også hvis det skal være muligt at pakke den sammen igen efter dine fænomenale fester.

Find plads til din bar

Det første, du må gøre, når du vil have din egen bar, er at finde ud af, hvor du vil have plads til den. En bar kræver trods alt lidt gulvplads, og derfor kan det være, at du er nødt til at tænke lidt kreativt for at finde frem til den bedste løsning.

Måske kunne du finde plads til en bar…

I garagen

I kælderen

På loftet

I udestuen

Eller i et skur i haven

Stå klar med kolde drinks

Det vigtigste i enhver bar, om den så er offentlig eller privat, må vel være drikkevarerne. Derfor skal du naturligvis også sørge for, at du altid kan stå klar og byde dine gæster på en kold drink.

Hvis du anskaffer dig et fritstående køleskab, vil du altid kunne hive noget koldt at drikke frem. Sådan et køleskab kan nemlig stilles lige der, hvor du har plads til det. Det kræver bare en strømforsyning, og derfor vil det altså også sagtens kunne sættes op i for eksempel en garage eller kælder, hvis det er der, du vil have din bar.

Giv dine gæster et sted at sidde

Det er også vigtigt, at du sørger for nogle siddepladser i din bar. Hvis du går all-in, kan du vælge at få dig en decideret bar. Alternativt kan du også bare stille nogle stole og borde med plads til folk. Der er trods alt ingen regler for, hvordan din egen bar skal se ud. Derfor er det altså også op til dig, hvordan du indretter den.

Sørg for god underholdning

Endelig er det også en god idé at finde nogle gode former for underholdning frem, så der aldrig bliver en kedelig stund i din bar.

Du kan aldrig gå helt galt i byen med et godt stereoanlæg, så der altid kan være god musik i baggrunden af dine fester. Du kan med fordel også sætte højttalere rundtomkring i lokalet, så musikken kan høres fra alle vinkler.

Også klassiske barspil kan være med til at gøre festerne endnu mere mindeværdige. Du kan for eksempel anskaffe dig klassikere, så som: