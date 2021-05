Sådan gør du sure pligter sjove

SPONSORERET INDHOLD En stor bunke vasketøj og en opvask på højde med Rundetårn venter på dig, når du kommer hjem fra arbejde. Det er demotiverende at gå rundt og tænke på hele dagen, og jo mere man tænker på det, jo større chance er der også for, at du forbinder pligter med noget negativt.

Når først pligter er associeret til noget negativt, vil du altid blive i dårligt humør, når de skal gøres. Gør dem i stedet sjove.

Distrahér dig selv med en lydbog

Du kender det sikkert, når du kommer til at tænke for meget over tingene. Det er træls at skulle tage opvasken, når du hellere vil smide dig på sofaen, og derfor har man en tendens til at blive sur og tvær over, at din partner måske ikke tog opvasken i morges, inden han tog afsted. Alt dette kan du dog undgå, hvis du distraherer dig selv med noget imens. Det kunne eksempelvis være en god lydbog. På den måde tænker du ikke så meget over det, du laver men mere om det, du lytter til.

Lyder ovenstående som noget, du skal prøve, så kan du finde et stort udvalg af gratis lydbøger på nettet. Du kan stensikkert finde noget, som fanger din interesse via linket.

Beløn dig selv bagefter

Der er mange måder at snyde hjernen på, og et belønningssystem er en af dem. På den måde bliver det sjovere at tage de trælse pligter, hvis bare der er noget godt i sigte. Det er eksempelvis også denne metode, mange bruger hvis deres børn skal rydde op på værelset, og i mange tilfælde virker den godt. Når du har en god belønning at se frem til, får man automatisk mere motivation til at få klaret det, der er mindre sjovt. Eventuelt kan belønningen være et afsnit af din favoritserie eller et lækkert stykke chokolade.