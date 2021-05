RSIK får igen dameishockey

Aya Juhl Petersen blev kåre til årets målmand i 2018 for U15 drenge. Nu er hun tilbage i RSIK, efter de har fået damehockey tilbage.

ishockey Efter flere år uden dame-ishockey i Rødovre, vender det tilbage i den kommende sæson.

Af Peter Fugl Jensen

Det er to erfarne herrer, som skal stå i spidsen for dameholdet Rødovre Mighty Bulls Q, nemlig Hasse Hintze og Allan H. Sørensen.

Hintze spillede for Herlev, da han var aktiv og hvor han har været træner igennem et par årtier, mens Allan H. Sørensen en stor del af holdet fra de gyldne tider i 80’erne og 90’erne.

Truppen består allerede af otte spillere, hvor af flere har spillet i RSIK som ungdomsspillere, blandt andet Signe Sass, Madelaine Aaling, Aya Juhl Petersen (kåret til årets målmand for U15 drenge for tre sæsoner siden) og Caroline Bjergstad.

Dameligaens topscorer Silke Lave Glud er også skiftet fra Herlev til Rødovre.

RSIK har flere dygtige piger i ungdomsafdelingen, som formentlig fylder truppen ud.