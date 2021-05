Rødovre undersøger forhold for Intervares chauffører

Rødovre undersøger nu selv forholdene blandt Intervares chauffører på grund af mistanke om dårlige forhold og mislighold af kontrakt Foto: Danish Street Docs

Hvis de forhold som Intervares chauffører leverer mad under i København også gør sig gældende i Rødovre, vil det være mislighold af kontrakten med Rødovre Kommune, der nu har undersøger løn- og arbejdsvilkår.

Af André Bentsen

Da vi forleden fortalte, at venstrefløjen i Rødovre ønskede at stoppe kommunens samarbejde med Nemlig.com på grund af forholdene i datterselskabet, Intervare, svarede Rødovre Kommune, at man afventede en stor undersøgelse i Københavns Kommune.

Den er nu afsluttet, og konklusionen er klar:

”I København har vores indsatsteam for social dumping afsløret nogle vanvittige forhold i Intervare, som leverer varer til kommunen,” forklarer Jonas Bjørn Jensen (S), der er medlem af Økonomiudvalget i Københavns Kommune.

”Underbetaling af chauffører på 23.000 kroner om måneden. Ingen fridage. Ingen ferie. Problemer med fødevaregodkendelser. Alt det vi ikke vil have på vores arbejdsmarked,” fortsætter han.

Da Intervare er en af de leverandører, som ældre, syge og borgere med handicap i Rødovre, kan vælge at benytte under fritvalgsordningen til at få leveret dagligvarer i Rødovre, har borgmesteren her, derfor bedt forvaltningen om at lave en undersøgelse af forholdene for de chauffører, der kører i Rødovre.

”Det er vigtigt at understrege, at en kommune ikke bare kan boycotte en virksomhed, man har en kontrakt med, fordi der er blevet skrevet negativt om dem i avisen. Det vil være ulovligt. Derfor undersøger vi nu de konkrete løn- og arbejdsvilkår for de chauffører, der kører i Rødovre til bunds,” siger borgmester, Britt Jensen (S).

Hun tilføjer, at Rødovre Kommune har fastsat egne regler for sociale klausuler og kædeansvar.

”Det skal overholdes hos vores samarbejdspartnere. Vi accepterer under ingen omstændigheder social dumping blandt Rødovre Kommunes samarbejdspartnere. De chauffører, der kører i Rødovre, skal have de løn- og arbejdsvilkår, som de er berettiget til, og så er den faktisk ikke længere,” understreger borgmesteren.

Muligt mislighold

Det er forvaltningens vurdering, at hvis de forhold, som Københavns Kommune har konstateret, også gør sig gældende for de chauffører, som kører i Rødovre, så vil det være væsentligt mislighold af kontrakten.

”Vi har allerede bedt Intervare om at redegøre for forholdene for de medarbejdere, der kører i Rødovre. Københavns Kommune har fortsat en undersøgelse af forholdene på varelageret i gang. Det vedrører de medarbejdere, som pakker varerne, og den undersøgelse kommer vi selvfølgelig også til at se nøje på, når den kommer,” påpeger Britt Jensen.