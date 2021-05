Rødovre leverer tennissensation

Rasmus Schwarz og holdkammeraterne vant med 5:1 over medaljefavoritterne fra Gentofte. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Efter et nederlag på 6-0 i Give, var det ventet, at Rødovre ville få en tennislektion igen i lørdags, da Gentofte var på besøg. Men Rødovres herrehold ville det anderledes og vandt 5-1. En vaskeægte dansk tennissensation. Damerne fører 2. division efter to runder.

Af Peter Fugl Jensen

Ingen, ikke engang formand for Rødovre Tennisklub, Poul Lundberg Andreasen, troede på en sejr til Rødovre, da en af DM-favoritterne, Gentofte, var på besøg på Rødovre Parkvej, da Rødovre for første gang spillede hjemme i landets stærkeste række. Og hvilken debut.

“Vi havde på forhånd håbet på et nederlag på 1:5 eller i bedste fald på 2:4,” indrømmer tennisformanden, der i stedet kunne hive det helt stor smil frem, da Rødovres herrer spillede eminent og vandt kampen med 5-1.

Tysk hjælp

Det er lidt underligt i tennis, at man kan tilkalde hjælp fra spillere, der ikke er tilknyttet klubben – også udenlandske, men det er helt normalt i tennisverdenen.

Det benyttede Rødovre sig af, der har tilknyttet fire udenlandske spillere og af dem blev de to tyskere George von Massow og Jonas Luetjen kaldt til kamp.

George von Massow og Jonas Luetjen.

George von Massow vandt 6-3, 6-2 over svenske Oskar Brostrøm i 1. singlen, mens Luetjen vandt 2. singlen med 6-1, 6-4.

Eneste nederlag var i 3. singlen, da Rasmus Schwarz tabte 2-6, 2-6, mens tilbagevendte Alex-

ander Schou vandt 4. singlen 6-2, 6-0.

I doublerne var Rødovre også stærkest, da det tyske makkerpar vandt 7-6, 6-2, mens Schwarz og Schou vandt en tæt og gyseragtig 3-sætter med 4-6, 6-3,10-8 og nåede lige akkurat at spille sidste bold, inden de mørke skyer lukkede op for sluserne.

”Jeg er ganske enkelt overvældet over, at holdet kunne gøre det så godt. De to tyske spillere er solide spillere fra 2. Bundesliga, hvis niveau svarer til den danske elitedivision. Cheftrænerne har formået at samle og integrere et hold, der på sigt – når skader og manglende træning på grund af Covid-19-restriktioner i foråret er overstået. Vi får virkeligt meget ud af det spillerbudget, som klubben har p.t.,” siger Poul Lundberg Andreasen.

Næste kamp er onsdag den 9. juni klokken 16 hjemme mod Fruens Bøge fra Odense.

Sejre til damerne

Rødovres unge damehold vandt også pinselørdag, da AB fik et ‘æg’ med sejren 6:0. Dermed fører Rødovres damer i 2. division med 5 points ned til nummer to efter to runder.