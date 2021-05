Der bliver både sjov i tivoli og fest i teltet til Rødovre Byfest i år - men først til september. Foto: Brian Poulsen, Arkiv

Rødovre Byfest Efter et års aflysninger af alt, der bare rimer på kultur, fest og fællesskab, kan folkene bag Rødovre Byfest næsten ikke få hænderne ned fra teltdugen, efter Rødovre Kommune har godkendt at rykke festen til september.

Af André Bentsen

Alting er som det plejer. Hvor befriende er det ikke i denne vanvittigt abnorme tid at kunne skrive en så normal sætning, som den. Især, når alting, der plejer at være, plejer at være virkelig godt.

For sådan er det til Rødovre Byfest, hvor alting hele tiden lige er på grænsen af at være for meget, men aldrig rigtig når at blive for meget af det gode.

Og det er lige præcis den balancegang – i forhold til stemningen – ikke på bordene, som man stadig ikke må danse på, som arrangørerne af årets byfest går efter.

For der er brug for en fest, der virkelig rummer hele den forløsning af fællesskab og glæde, som alle hungrer efter.

”Aflysningerne har betydet et helt år uden fest, og det gør ondt. Vi kan ikke lide det, for vi elsker at feste i Rødovre, så vi glæder os at komme i gang igen,” siger Martin Wallin, der med sikkerhed er at finde bag DJ-pulten flere af aftenerne.



Men han er ikke alene. Der skal et stort hold til at arrangere en fest for hele byen, men lige netop i forhold til Rødovre Byfest, får byen også noget igen. Og det har den manglet i et år, mener DJ Wallin.

”De fantastiske foreninger mangler også nogle penge, fordi de ikke har kunne tjene ved at være en del af det, som de plejer. Det er nok noget af det, der gør mest ondt. Vi elsker at sende både ældre og børn ud på en god rejse med deres idrætsforening ved at arbejde i dagene til byfesten, så det glæder vi os rigtig meget til at kunne stå for igen,” siger han.



Sensommerfest

Rødovre Byfest bliver i år afholdt i uge 36 eller nærmere bestemt fra den 9. september til den 12. september.

”Det bliver en sensommerfest, fordi der både skal koordineres med kommunen, med foreningerne, og med Tivoliland, som også er vigtige,” siger Martin og forklarer:

” Vi gør det som det plejer, fordi vi ved, det virker. Der skal både være noget for store og små og runde og tynde. Hele familien skal have en hyggelig eftermiddag og så kan børnene ryge hjem med barnepigen, så forældrene kan komme i teltet og få en fadøl.”

Der er med andre ord lagt op til fuld smadder på rådhusplænen, og skal man tro Martin Wallins indbakke, kommer der til at blive kamp om pladserne.

”Dem vi møder i centeret bag mundbindene, siger, at de glæder sig. Så det er fantastisk, at vi endelig kan komme i gang. Jeg har store forhåbninger til, at det bliver rigtig fedt,” siger han. Ja faktisk snakker han meget tydeligt som en mand, der har ventet et helt år på at få ordlyd.

Lige indtil vi beder ham afsløre lidt af programmet. Så klapper han for en sjælden gang skyld i.

”Vi vil ikke helt afsløre endnu, hvem der kommer og spiller, men jeg hiver en gammel DJ ind, som har været med før. Han er en flot fyr og gør det fremragende, men hvem det er, det må man gætte på,” siger Martin Wallin og slynger en udfordring afsted efter avisens personale, der både inkluderer øl-bon på scenen og alt for lidt tøj.

Det skåner vi naturligvis læserne for, men benytter helt ekstraordinært lejligheden til at opfordre alle, der elsker folkefesten på græsplænen til at støtte ekstra op om den hårdt prøvede byfest. Enten ved at melde sig som frivillige ved at skrive til byfestgruppen på Facebook, eller måske ved at booke en reklame på pladsen og få festen til at hænge sammen.